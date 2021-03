El truco que se ha hecho viral en TikTok para conciliar el sueño en tan solo 5 minutos

El sueño es uno de los momentos más importantes del día, ya que regenera el desempeño de las personas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Factores como la ansiedad o la depresión propician que el descanso se resienta o sea de peor calidad. Pues al final, no es la cantidad de tiempo que se duerme, sino que tan profundo es el sueño o las veces que se despierta en mitad de la madrugada.

La falta de sueño o la mala calidad de este puede provocar varios problemas de salud. Uno de ellos, quizás el que más relación directa tiene con cómo soñamos, es que nuestro sistema inmune se debilita, por lo que estaremos más indefensos ante posibles infecciones por virus o bacterias, sin duda una de las preocupaciones más latentes en el mundo pandémico que habitamos. Pero también los malos hábitos del sueño están relacionados con un aumento del cortisol en sangre (la hormona del estrés) y una peor salud cardiovascular.

Ahora, ¿qué hacer para conciliar el sueño sin problema y que este nos proporcione un buen descanso? No por mucho contar ovejas nos va a venir a visitar Morfeo antes, al igual que tampoco si recurrimos a sustancias como el alcohol, el cual produce una ligera somnolencia, pero muy engañosa, puesto que no nos ayudará a obtener el descanso que necesitamos y, además, hará un considerable daño a nuestro hígado.

Recientemente, se hizo viral un truco a través de Tik Tok de una estudiante de psicología. Tal vez esta sea la solución definitiva a tus problemas de insomnio.

Según la usuaria de Tik Tok, fue su profesor de psicología el que le aconsejó poner en práctica lo siguiente: “Empieza a enumerar cosas en tu cabeza asegurándote de que no están directamente relacionadas”, asegura en el video. “Por ejemplo, patatas, Tarzán, violín… cuanto más aleatorias, mejor”. Puede parecer que se trata de una variante del clásico método de contar ovejas, pero en realidad si te decantas por términos al azar en vez de números, las posibilidades de conciliar el sueño pueden verse multiplicadas, ya que ¿qué es el sueño sino un fluir de imágenes y pensamientos completamente inconsciente, aleatorio y fugaz? Tal vez de esta forma puedas preparar mejor al cuerpo y mente para que sepan que es la hora de planchar la oreja y quedarte totalmente dormido.

Otras formas de mejorar el sueño

Si este truco viral no te ha convencido, la revista “Eat This Not That” ha hecho eco de una lista de consejos formulados por Suzanne Bertische, médica del sueño estadounidense, los cuales evidentemente alientan a adoptar una serie de hábitos concretos para evitar que tu descanso se resienta.