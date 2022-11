Eliminando pendientes

Comience reuniendo los papeles donde tiene anotada información, Post it, mensajes que dejó como leídos, correos que no leyó para hacerlos luego, en fin, recolecte toda la información que tiene en cualquier parte: cuadernos, hojas etc. Luego, colóquelos en una sola hoja, la cual es necesario dividir de la siguiente forma: acciones del día que no pueden esperar más de 24 horas, las que pueden esperar 48 horas, 72 horas, una semana o dos si fuera el caso.

Carlos Hurtarte Los pendientes que no tienen fecha y hora se convierten en una interrupción de lo que deseamos alcanzar en el trabajo, personalmente y como familia.

Cada una de estas actividades se colocan en nuestra agenda para darles seguimiento y de esa forma las trabajamos en el momento indicado. Si de alguna forma estas no se finalizan por cualquier inconveniente, lo que debemos hacer es programar el seguimiento, por lo que el resultado siempre será que de lo que anotamos no nos queda nada pendiente. Para eliminar las actividades debemos colocar una fecha y hora, así los pendientes se convierten en actividades productivas que no solo nos enfocan sino también nos dirigen hacia un objetivo específico.

Cuando hacemos esta práctica y la llevamos a nuestra vida personal y laboral iniciamos el camino hacia la productividad, los planes, sueños y objetivos de largo plazo. Entonces tenemos una vida que está enfocada y no vamos a iniciar una temporada con los mismos sueños de hace 12 meses.

Lo más importante es lograr anotar todos los días la información que ingresa y sale de nosotros, así le damos seguimiento y tenemos claro lo que vamos a lograr. Es entonces cuando esos pendientes tan molestos inician a desaparecer. Claro que vamos a necesitar disciplina, seguimientos y perseverancia para obtener resultados positivos, productivos y que sumen en nuestra vida integral.

Información de contacto:

info@chmanejodeltiempo.com,

www.chmanejodeltiempo.com