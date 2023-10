En la mesa de negociación se esgrimen habilidades blandas

La negociación, ese ejercicio que llevamos a cabo todos los días, y en cada instante de nuestras vidas; para algunos es un desgaste, para otros una actividad más de la que necesita para avanzar, conseguir los resultados y metas, pero debemos, como todo cambio fundamental, tomar consciencia. Algunas de las enseñanzas nos llevan a la conclusión que cuando nos va bien, se debe a nuestras habilidades y si no resulta como lo esperaba, es culpa de los otros.

Se requieren ciertas habilidades para sentarse en una mesa de negociación y un tiempo después levantarse sin remordimientos, entendiendo que hizo todo lo que debía, inclusive si no logra la misma. El éxito no está en el resultado, está en la tranquilidad que se tiene de haber cumplido con una estrategia adecuada. Recordemos que muchas veces la mejor negociación será no negociar.