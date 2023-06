¿Epazote o apazote?: Para qué sirve esta planta y cómo consumirla para mejorar su salud

Esta hierba también es llamada epazote, pazote o paico , pero su nombre científico es Chenopodium ambrosioides, de la familia botánica Chenopodiaceae. La palabra “epazote” se deriva de la lengua náhuatl, epatl, que hace referencia a su olor fuerte y amargo, el cual no es del agrado de todas las personas. Sin embargo, cuando se cocina la planta aporta ese aroma a las comidas y da un gusto distintivo.

De acuerdo con Pedro Cedillo, en la tesis Uso tradicional del apazote como planta medicinal en la Comunidad Primavera, aldea Salquil Grande, municipio de Nebaj, departamento de Quiché, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, esta planta no se cultiva para fines comerciales, sino que se recolecta de forma silvestre en cualquier montaña, entre bosques de clima templado. Su reproducción se da por la propagación de semillas en lugares donde habita.

El epazote, además de su olor, se caracteriza por ser una hierba que siempre está verde. Es de aproximadamente 50 a 80 centímetros de alto, con tallos rectos, ramosos y vellosos. Sus hojas son alternas, dentadas en los bordes, de 2 centímetros de longitud.

Propiedades del epazote

Esta hierba es rica en fibra, calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro, cobre, selenio y zinc. La naturópata Carolina Aguilar indica que el epazote también aporta vitamina A y C; es fuente de ácido fólico.

Para qué sirve el epazote

Esta planta suele usarse en la cocina para condimentar diferentes platillos, desde los frijoles hasta un caldo de gallina; debido a su olor y sabor. Por sus propiedades medicinales, el uso del epazote es empírico y de conocimientos ancestrales, que se transmiten de generación en generación.

A continuación, se enlistan algunos beneficios del apazote:

Disminuye los dolores menstruales: debido a sus propiedades como analgésico y antiinflamatorio. Además, favorece el flujo menstrual. Calma las molestias estomacales e intestinales: como diarreas, vómitos, flatulencia, empacho, dolor de estómago, indigestión, estreñimiento y cólicos. Elimina los parásitos: se usa como desparasitante en niños y mayores de edad Calma el nerviosismo: por sus propiedades calmantes y sedante. Descongestiona las vías respiratorias Combate el estreñimiento: gracias al porcentaje de fibra que contiene. Uso tópico: se usa en quemaduras, raspones, hemorroides, llagas y picadura de insectos.

Es importante destacar que el epazote contiene ascaridol, el cual al ser consumido en grandes cantidades puede resultar muy tóxico. Por ello, se recomienda que esta planta se consuma de forma moderada y se eviten los tratamientos prolongados.

Los expertos recomiendan que antes de iniciar el consumo de epazote como planta medicinal se consulte con un especialista o con un médico, para evitar problemas de salud.

Cómo se prepara el epazote

El epazote “no podemos cortarla cuando el sol es fuerte, porque pierde sus principios activos. Normalmente se cortan en las mañanas antes de las siete de la mañana, sin utilizar materiales de metal ya que contienen químicos que puede afectar las propiedades”, se lee en el documento de Cedillo.

Existen diferentes maneras de preparar el epazote para aprovechar sus propiedades medicinales. Estas son algunas de ellas.

Para eliminar parásitos, se recomienda una infusión. Agregar una cucharadita de apazote fresco en un vaso de agua hirviendo. Tomar en ayudas, durante tres días seguidos. Evite que la infusión esté muy concentrada, ya que puede causar intoxicación.

También se pueden cocinar las hojas secas, o machacarlas (la planta lavada, se coloca en una manta blanca, se machaca y exprime para obtener el jugo de esta).

No es recomendable consumir el aceite de epazote, ya que es muy tóxico. Por ello ya no es empleado en medicina humana o veterinaria. También se aconseja que las infusiones o las preparaciones hechas de la raíz no sean muy concentradas, para evitar problemas de intoxicación.