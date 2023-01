Esto debe hacer con su hijo antes y durante el primer día de clases

“Nuestros hijos volverán a las aulas luego de casi tres años de recibir clases a distancia, así que los nervios, preocupación, felicidad y todo lo que sintamos es válido. Lo importante es aprender a manejar las emociones y transmitir confianza a los niños”, indica la psicóloga educativa Carmen Solís.

Si es la primera vez que su hijo entrará al colegio, quizá como padre de familia sienta miedo de dejarlo en un lugar desconocido o que no se adaptará a estar sin usted. En caso de sentir culpa por ello, lo mejor es “concentrarse en el presente y crear un plan para acompañar de la mejor manera a sus hijos en el regreso a clases”.

Antes del inicio de clases

Los nervios del inicio de clases pueden comenzar desde días antes, así que para calmar esa sensación cuéntele a su hijo cómo fue su experiencia en el colegio, qué hizo en el primer día de clases -si lo recuerda- y lo positivo que es compartir con más personas de su edad. También de las experiencias que tendrá al adquirir nuevos conocimientos. Comparta sus anécdotas. Además de pasar un rato agradable, él sentirá confianza de hablar con usted acerca de su experiencia escolar.

En caso de que se trate de niños pequeños, puede buscar libros infantiles que hablen acerca de la escuela y el proceso educativo, así lo verá como una aventura más. Además, para que el niño se sienta parte de este proceso intégrelo en los preparativos: en seleccionar su mochila, estuche, lonchera, pachón, y los útiles escolares. También puede preguntarle qué desea de refacción.

Para evitar que el centro educativo sea un lugar desconocido el primer día y esto le genere a su hijo más incertidumbre, visite el colegio días previos. Recorran la clase y las áreas en las que seguramente estará su hijo, conozcan a sus maestros y el camino que recorrerá al entrar y salir. Luego, organicen juntos sus nuevas rutinas, las cosas que deben dejar listas desde un día antes, como el uniforme y la mochila.

Repasen los puntos importantes para cumplir de la mejor manera el reglamento del colegio, la hora en la que deben levantarse para prepararse y cómo será la organización para que haga sus tareas en la tarde, recomienda el pedagogo German Alvarado.

¿Qué hacer el primer día de clases?

“Ya en el primer día de clases siempre ganan las emociones, así que lo ideal es dejar todo listo un día antes y así evitar contratiempos o que se nos olviden cosas importantes. También previene que estemos estresados y apurados, y que nuestros hijos también tengan estas emociones”, dice Gabriela Solís Gutiérrez, educadora de primaria. Trabajar los pensamientos que se tienen durante esta etapa ayuda a mostrar seguridad y confianza.

Procure siempre despedirse de sus hijos, sin importar el año escolar que cursarán. En caso de ser niños pequeños, cuando la figura que le transmite seguridad no se despide, le genera incertidumbre y desconfianza por el miedo a ser abandonado. Además, no le mienta al decirle que lo estará esperando todo el día fuera del colegio, ya que al darse cuenta de que no es cierto será una desilusión para el pequeño. Lo mejor es decirle que usted irá a trabajar, pero que cuando sea la hora de salida ahí estará – si ese es el caso-.

Los expertos recomiendan que cuando se despida, lo haga a la altura del niño y en un lugar tranquilo. Lo importante es mostrar seguridad, positividad y expresarle su amor. Además, recuérdele quién volverá para recogerle -si es otra persona- y en donde le esperará. Si es el primer día de clases de su vida escolar, procure que la despedida sea corta, ya que una larga con muchas palabras solo hará más difícil el momento para ambos.

Aunque su hijo ya no sea pequeño es importante que el primer día lo acompañe al colegio, ya que de esta forma se sentirá acompañado, sobre todo si cambia de primaria a educación básica o de esta a diversificado. En la tarde, al regresar de la escuela, pregúntele cómo le ha parecido esta nueva experiencia, si se sintió a gusto, si fue lo que esperaba y preste mucha atención a cualquier cosa que él quiera compartir.

“No importa si le fue bien o mal en su primer día de clases, es importante que sepa que sin importar lo que pase, estará ahí para él. Las cosas pueden mejorar en el segundo, tercer, cuarto día, etc. Conforme se conozcan más con los maestros y compañeros, ya que la primera semana, en su mayoría, son de presentaciones”, enfatiza Alvarado.