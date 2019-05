Ismael Cala visita Guatemala y habla sobre la educación y el manejo de las emociones

Ismael Cala, periodista cubano, habla a jóvenes sobre la importancia de la inteligencia emocional. (Foto Prensa Libre: Fátima Herrera).

Con el objetivo de llevar a cabo programas en pro de la educación de la juventud latinoamericana, Ismael Cala (periodista, productor, presentador y escritor cubano), visitó Guatemala para impartir un conversatorio motivacional a más de 20 jóvenes que forman parte del programa mundial de Samsung denominado Tech Institute, el cual se realiza en conjunto con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

Dicho evento fue impartido este martes 28 de mayo, a través de una alianza entre la Fundación Ismael Cala (FIC) y Samsung Electronics Latinoamérica. “Nosotros proveemos estas herramientas de liderazgo e inteligencia emocional y Samsung, en retorno, nos ayuda a equipar con sus tablets a muchos de los becarios beneficiados de nuestros programas de becas”, dice Cala, presidente de la fundación.

Al evento acudieron estudiantes del técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado; Jorge Paz, jefe del taller de Refrigeración, opina que son un grupo con suerte, pues fueron seleccionados para recibir una conferencia exclusiva con Cala. “Esperamos que sea un evento que impacte positivamente a los estudiantes y aprovechen esta oportunidad”, agrega Arcángel Quinteros, instructor del área de Refrigeración.

Inteligencia emocional

En el conversatorio, Cala orientó a los jóvenes sobre principios de liderazgo como: no sentir lástima, sino compasión; romper círculos o patrones negativos; creer en sí mismo; arriesgar para ganar; ser autodidactas; no envidiar, sino estudiar la historia de quien se admira y lograr victorias propias; y cambiar aquello negativo, incluyendo a las personas que no nos hacen bien.

Respecto a este último, Cala afirmó que “todos son el resultado de las cinco personas a las que más tienen acceso a su alrededor”, por lo que invitó a los presentes a evaluar quiénes los rodean y preguntarse si son personas que influyen de manera positiva en sus vidas.

Compromiso con el país

Asimismo, Cala asegura tener un compromiso personal con Guatemala y afirma que Guatemala es uno de los países de mayor presencia de su fundación y agrega que el futuro que aspiran para el país se relaciona “con un liderazgo próspero, abundante, y con una movilidad social en jóvenes que vienen de familias de escasos recursos, pero que puedan romper con ese paradigma y sentir que tienen la capacidad de creer y crear un mejor futuro de vida”.

