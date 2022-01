“La clave no es la suerte ni la motivación, es la disciplina”: El ultra maratonista guatemalteco Miguel Sagastume expone su visión para alcanzar las metas

Para mayo, solo unos pocos están en el gimnasio y menos a medida que pasan los meses.

La temporada de alta motivación ha terminado.

¿Pero, qué sucedió?

Creo firmemente que esto muestra la gran diferencia entre motivación y disciplina.

He aquí una analogía.

La motivación es como una chispa en una gran pila de cartones con un poco de gasolina. ¡Las llamas simplemente explotan, el fuego es brillante y caliente! Hace calor y es espectacular, pero tan rápido como empezó se acaba. En pocos minutos el fuego se apaga y solo quedan unas pocas cenizas.

La disciplina es la misma chispa que a diferencia se prende con un poco de broza, pero encima hay una buena pila de troncos de madera dura, listos para prenderse. El fuego comienza más lento, los leños comienzan a arder, las llamas no son tan espectaculares, pero se calienta y da un calor constante durante muchas horas. Requiere de más trabajo y paciencia. Es solo cuestión de agregar más leños y puede durar mucho tiempo.

La motivación está sobrevalorada. La disciplina está totalmente subestimada e incomprendida, Miguel Sagastume

Vivimos bombardeados de pláticas motivacionales y frases inspiradoras, pero muy poco se habla de disciplina.

Cuando se basa solo en la motivación depende de muchas cosas externas. Si no está motivado para correr ese día, simplemente no corre. Si el clima es demasiado frío, demasiado caluroso, demasiado húmedo, o hay demasiado viento, no sale a hacer ejercicio. Si está demasiado cansado o es demasiado tarde o demasiado temprano, no hace deporte. Si estuvo mucho tiempo trabajando y deja por un lado el gimnasio. Las excusas vienen en todas las formas y colores.

Por otro lado, si es disciplinado, no importa qué, no importa cómo, hace lo que tiene que hacer, de manera consistente. Cero excusas.

La disciplina es la única forma de alcanzar los sueños. La disciplina es la forma en que operan los campeones y triunfadores. La disciplina no conoce los atajos, porque no existen. La disciplina es la verdadera libertad a medida que supera todos los obstáculos y alcanza sus objetivos. A través de la disciplina es cómo virtuosos, escritores, exploradores, científicos, atletas olímpicos y ultra runners logran alcanzar su punto máximo y hacer cosas increíbles.

¡Sea diferente 2022! ¡No base todo su trabajo solo en la chispa de motivación! Eso no es sostenible y desaparecerá pronto.

Dé prioridad a la DISCIPLINA. Adopte la mentalidad adecuada. Tenga fe. Trabaje duro. ¡Mantenga el fuego encendido durante todo el año y muchos años por venir!