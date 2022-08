La lactancia materna y sus beneficios

En Guatemala, el 49.8% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, es decir, de cada dos niños, uno no tendrá un crecimiento óptimo, que a largo plazo provocará que tenga dificultades de aprendizaje porque disminuye su capacidad de concentración y será un adulto poco productivo. Agregado a ello, existe 3.4% de mortalidad infantil, que generalmente se asocia a neumonía y enfermedades diarreicas.

La mejor manera de combatir estos problemas es mediante la prevención, Guatemala, es uno de los países pioneros en pro de la lactancia materna. Actualmente, se conoce que solo el 50% de los niños menores de 6 meses tiene lactancia materna exclusiva, por ello, es importante que durante el embarazo los padres se informen.

Pero, ¿por qué es importante la lactancia materna?, la leche materna brinda todos los nutrientes y líquidos necesarios que el bebé necesita durante los primeros seis meses de vida, contribuye a la economía del hogar porque es gratis y se encuentra siempre disponible, disminuye la probabilidad de diarreas, reduce el riesgo de alergias, es más fácil de digerir que la leche de “bote”, en la madre disminuye la probabilidad de cáncer de ovarios y de mama, menor riesgo de depresión postparto, además, es un alimento vivo que muta, se transforma y se adapta a lo que el bebé necesita en cada momento, es decir es un alimento único y exclusivo, que contribuye al vínculo afectivo entre madre e hijo.

¿Una madre con covid-19 puede brindar lactancia materna? Si la madre no tiene complicaciones, se ha demostrado que este virus no se transmite mediante la lactancia materna, por lo tanto, no hay ninguna indicación para detenerla, pero se deben tomar medidas preventivas para evitar su transmisión como 1. Usar mascarilla. 2. Lavarse las manos. 3. Estar en un ambiente limpio. 4. Cambiarse de ropa previo a brindar lactancia.

La práctica de la lactancia materna no es fácil, por lo tanto, es importante que los padres en conjunto busquen información en la etapa del embarazo para mejorar las probabilidades de una lactancia materna exitosa, para una buena producción de leche, la madre debe sentirse apoyada, debe alimentarse adecuadamente y tener el estímulo de succión del bebé.