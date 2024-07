El futbol, el baloncesto, el tenis o la Fórmula 1 son deportes con millones de seguidores en todo el mundo que ocupan mucho espacio y minutos en los medios de comunicación pero que, aun así, siguen ofreciendo historias inéditas y detalles sobre temas como la salud mental, la gestión del éxito y el fracaso o el equilibrio con la vida personal de sus protagonistas.

Con esa premisa nació la idea del documental LALIGA: Más allá del gol, estrenado esta misma semana en Netflix, donde el espectador, tanto si es aficionado al futbol o no, puede ver a futbolistas como Ferran Torres en sus sesiones de psicología para sobrellevar la presión del futbol profesional, a Xavi Hernández reconocer que el equipo al que ama es “una trituradora de personas” o sentir las dudas de Álvaro Morata ante las críticas que recibe en redes sociales.

Desde dentro de los vestuarios, los despachos y a través de su propia voz, se ha logrado una nueva forma de contar lo que pasa una vez acabados los 90 minutos de un partido y que, para el director de Estrategia y Marca de LALIGA, Ángel Fernández, es un paso más en la “pequeña revolución y metamorfosis” en la que están inmersos en los últimos años.

“La sociedad cada vez tiende más a no poner esas figuras en un pedestal, sino ser capaz de conectar con ellas, de humanizar a esos jugadores, entrenadores, directivos, aficiones”, ha dicho Fernández a EFE para añadir que, al mismo tiempo, se trata de reforzar la cultura local que cada club tiene arraigada al territorio.

De esta forma, el documental refleja las diferencias de cómo se vive el futbol en Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Pamplona, Villarreal o Getafe, con un denominador común para todos ellos que no es otro que todos aseguran tener un sentimiento difícil de explicar.

“Para nosotros sí es clave que todas estas estrategias ayuden a consolidarnos en esos territorios. Y no solo a nivel territorial, sino también para las nuevas generaciones, pues consumen los 90 minutos de otra manera, por lo que tenemos que estar en muchos formatos”, ha matizado el directivo de LALIGA.

Además, desde esta institución han asegurado que el documental les permitirá exportar esa esencia a los cerca de 190 países en los que opera Netflix, empresa de entretenimiento que cuenta con ejemplos de éxito en este campo con títulos conocidos como The last dance sobre la carrera del jugador de baloncesto Michael Jordan, Formula 1: Drive to survive o Break Point sobre el día a día de los tenistas en sus viajes por todo el circuito internacional.

El jugador del Celta de Vigo, Iago Aspas, en una imagen del documental "LALIGA: Más allá del gol". (Foto Prensa Libre: EFE/Netflix)

Así, el director de Contenidos de No Ficción de Netflix España, Álvaro Díaz, ha calificado de gran oportunidad la posibilidad de realizar un documental sobre el futbol español, donde juegan estrellas de todos los países como Vinicius Junior, Jude Bellingham, Robert Lewandowski, Jan Oblak o el recién llegado Kylian Mbappé.

“Nuestro compromiso es encontrar las mejores historias para entretener al mundo”, ha insistido durante la entrevista con la Agencia EFE, en la que ha coincidido en que hay muchas maneras de consumir el futbol, pero los nuevos formatos narrativos son los ideales para conocer las historias humanas, “el lado personal de los protagonistas”.

Para Díaz, el mundo del deporte, “como la vida misma”, tiene altos y bajos y hay que mostrarlos todos de “manera auténtica”, para lo cual han seguido a diferentes jugadores, entrenadores y directivos durante las 38 semanas que ha durado la competición.

En cuanto al hilo narrativo, ha comentado que no tienen un guion establecido y, junto a la productora encargada de la grabación Morena Films, se han adaptado a la actualidad de los clubes seleccionados.

Respecto a la posibilidad de una segunda temporada, tanto LALIGA como Netflix no se han pronunciado a la espera de valorar la acogida por parte del público, aunque sí han reconocido que empezarán a grabar con el inicio de la nueva temporada con la misma filosofía de “acceso inédito y exclusivo” a la parte desconocida del futbol español.