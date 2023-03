Las mujeres ríen y sufren de modo diferente

De acuerdo con una serie de investigaciones recientes, las mujeres y los hombres se relacionan de modo diferente tanto con las lágrimas como con las carcajadas. Nadie sabe si estos estudios ayudarán a que ambos sexos nos entendamos más y mejor, pero al menos pueden servir para ponernos de acuerdo en algo: somos incluso más diferentes de lo que pensamos.

Dos trabajos publicados en la prestigiosa revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences han mostrado de forma gráfica que las respuestas cerebrales al humor difieren dependiendo del sexo y de la personalidad.