Lavado de oídos: cada cuánto hacer la limpieza, cuándo acudir al médico y por qué no se recomienda hacerlo en casa

“La cera, o cerumen, tiene la función de ser como una pasta sobre la cual se quedan atrapados los cuerpos extraños, el polvo u otras sustancias que pueden ser dañinas para el oído. También hidrata la piel y es vínculo a través del cual se producen algunos anticuerpos que nos protegen de las infecciones”, añade el otólogo Carlos Figueroa.

Cuál es la mejor manera de limpiar los oídos

Al tener síntomas de obstrucción de oído como baja audición, dolor, picazón o tener la sensación de zumbidos, podría tratarse de un tampón de cera y requerir limpieza. Esta se puede hacer de tres maneras:

Lavado de oídos con jeringa: consiste en que el médico usa una jeringa especial con la que introduce agua con cierta presión en el oído, para que este rebote en el tímpano y en su regreso recoja la cera que está causando molestia. El agua suele ser tibia, para que ablande el cerumen. Limpieza instrumental: en donde el médico utiliza equipo especial como microscopio y pinzas especiales. Limpieza con aspirador: los médicos utilizan una especie de aspiradora para extraer la cera.

Ambos especialistas enfatizan que no se debe practicar cualquiera de estas tres modalidades de limpieza de oídos en casa, ya que la persona al no tener experiencia podría lastimarse el tímpano. Además, no se debe hacer cuando se tiene perforación timpánica.

Limpieza de oídos con agua oxigenada

“Limpiar los oídos con agua oxigenada es una opción viable. Se recomienda colocar tres gotas, cada ocho horas cuando el oído está tapado. Lo que hay que tomar en cuenta es que no haya perforación timpánica ni infección. En caso de que con este método no se destape el oído, entonces hay que ir al médico”, indica Figueroa.

Para la limpieza deberá colocar la cabeza 90 grados hacia un lado y aplicar el agua oxigenada poco a poco. Espere unos 10 minutos y gire la cabeza para que salga el líquido. Lo ideal es hacerlo sobre una toalla o un recipiente, para que caiga el agua oxigenada.

Después, puede agregar unas gotas de agua tipia para terminar de limpiar el oído. Por último, séquelos bien con una toalla. Ladee la cabeza de un lado a otro para drenar bien el agua.

Para la otorrinolaringóloga Heidi Morales no es recomendable agregar agua oxigenada en los oídos. Cualquier limpieza debe realizarla un médico, para evitar lesiones en este órgano.

Cuándo hacer una limpieza o lavado de oídos

Los médicos indican que, en algunas personas, las glándulas producen más cera de lo que se puede eliminar fácilmente, por lo que ellos necesitarán un lavado de oídos más constante.

“Algunos pacientes alérgicos tienen a producir más cera, porque la cera es para el oído lo que el moco es para la nariz. Es decir, cuando nos exponemos a mucho polvo, la nariz se defiende estornudando y produciendo moco para que los microorganismos no lleguen al pulmón. Igual actúa el oído, si detecta que hay algo que le da alergia, se defiende produciendo más cera”, explica Figueroa.

Las personas diabéticas o quienes acaban de sufrir una operación podrían generar más cera, ya que los movimientos de los cilios que expulsan el cerumen hacia afuera se hacen más lentos; por lo que se podría necesitar una limpieza manual.

“La limpieza se realiza únicamente en caso de sentir oído tapado u otros síntomas, como picazón y dolor. De lo contrario, no es necesario acudir al médico para que haga una limpieza”, opina Morales.

Cuando uno trata de limpiar el oído, puede más bien empujar el cerumen más hacia lo profundo y bloquear el conducto auditivo. Por ello, no se recomienda ingresar algún objeto para quitar la cera. Si tiene algunas de las molestias descritas anteriormente, lo ideal es que consulte a un médico y no hacer una limpieza en casa.

Las personas que producen mucha cera en sus oídos requerirán limpieza cada tres meses, aproximadamente; mientras que los demás podría ser una vez al año. Los pacientes de la tercera edad podrían necesitarlo cada seis meses.