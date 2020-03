Los alimentos no son vía de transmisión de coronavirus, pero sí de otras enfermedades

Aunque se reconoce que los alimentos no son una vía de contagio de coronavirus sí es importante aplicar ciertas medidas para evitar otras enfermedades y también alimentarse bien para fortalecer las defensas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) dio a conocer que no se tiene conocimiento de ningún informe de enfermedades humanas que sugiera que el covid-19 pueda transmitirse a través de alimentos o envases de alimentos.

La misma organización sugiere continuar con las buenas prácticas de higiene al manipular o preparar alimentos. Los gérmenes causantes de enfermedades sobreviven en muchos lugares alrededor de la cocina como los alimentos, las manos, los utensilios y las tablas de cortar.

La Organización Mundial de la Salud explica que los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas –casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos contaminados y que 420 mil mueren por esta misma causa.

Para prevenir estas enfermedades es necesario lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y después de su manipulación. Además es necesario limpiar las superficies antes de utilizarlas y separar los alimentos crudos de los cocinados. Cocine suficiente los alimentos, en especial las carnes, huevos y pescados.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también emitió un comunicado en el que explica que aunque se especula sobre el probable origen animal del nuevo coronavirus, a la fecha la propagación y desarrollo de la presente pandemia humana se debe a la transmisión entre humanos.

La FAO aclara que la carne de ganado sano adecuadamente cocinada continúa siendo inocua para el consumo. Además, sugiere no manipular, sacrificar, condimentar, vender, preparar o consumir carne de animales silvestres, de ganado enfermo o que haya muerto por causas desconocidas. De igual manera no se debe consumir carne cruda de animales silvestres o platos no cocinados elaborados con su sangre. Estas prácticas hacen que la población corra un riesgo elevado de contraer diversas infecciones.

Es indispensable informar a las autoridades de sanidad animal sobre cualquier morbilidad o mortalidad animal inusual.

La forma de alimentarse

Tania Reyes, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agrega que es necesario seguir las pautas equilibradas de alimentación para toda la población. La recomendación es en especial en los grupos de mayor riesgo de contraer coronavirus, quienes padecen de enfermedades como diabetes o hipertensión, o problemas cardíacos.

Uno de los pilares para su salud es la manera en que comen y ellos necesitan estar fortalecidos. “Es importante llamar a una reflexión para que cuiden más su alimentación porque necesitan estar en mejores condiciones”, agrega la especialista.

De igual manera si se ha atravesado una gripe u otra enfermedad, las personas necesitan aumentar sus defensas. Para ello se recomienda el consumo de frutas y vegetales, proteína, cereales que tengan fibra, limitar el consumo de azúcares, de sal, así como buscar alimentos que ofrezcan vitaminas y minerales, agrega Reyes.