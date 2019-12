Materiales y otros detalles para hacer un bonito nacimiento en esta Navidad

La elaboración del nacimiento es una tradición cristiana para conmemorar la natividad de Jesús. (Foto Prensa Libre: Servicios).

La navidad es una de las festividades más importantes para los creyentes cristianos, pues se celebra el nacimiento de Jesús cada 25 de diciembre. En la época navideña, hay tradiciones que unen a las familias guatemaltecas y se realizan actividades que promueven la convivencia entre las distintas generaciones. “Por ello, la navidad es una alegría porque se comparten los sentimientos familiares. La sagrada familia (Jesús, María y José) debería de ser un ejemplo para la sociedad”, expresa Sergio Arriola, un católico fervoroso.

Asimismo, es una oportunidad para reconciliarse con los demás, dice Carlos Rosenberg, ingeniero civil. “Enamorémonos de esta época tan linda y especial, demos gracias que tenemos vida y que podemos darle un abrazo a nuestra familia”, agrega. De acuerdo con esto, Arriola añade que es importante ser personas agradecidas y tener presente el verdadero sentido de la navidad, el nacimiento de Cristo: “Es un acontecimiento real que ha sucedido en las personas que creen en Jesús, es el personaje más importante que ha existido en la historia de la humanidad”.

Y, como una manera de participar en esta celebración religiosa que cobra tanta importancia en la vida de los cristianos, en muchos hogares se realiza el tradicional “nacimiento”, que consiste en la representación de la escena de la llegada de Jesús en Belén.

Cada uno tiene su forma de realizarlo, ya que puede optar por hacerlo de manera tradicional con materiales de la región, también hay quienes prefieren comprarlo y adornarlo, y otras personas que disfrutan realizar cada pieza manualmente. Todo dependerá de su gusto y su presupuesto, pero, para Arriola, lo más importante es hacerlo con amor. “Hay quienes lo hacen temático, pero esto le quita el verdadero sentido y tradición de cómo nació Cristo. La sencillez del nacimiento de Jesús nos llama a ser sencillos”, expresa.

La elaboración del nacimiento también ha evolucionado, pues cada año encontramos nuevos materiales y propuestas. Hay unos que son orgánicos, otros que están enfocados en ser reutilizados y algunos son novedosos por la originalidad que le aporta a la decoración. De cualquier manera, todo dependerá de la creatividad de la que usted disponga para crear un escenario distinto cada año. Estas son ideas de personas que tienen décadas de realizarlo en sus hogares:

Aspectos que debe considerar

La idea es ambientar su casa, así que piense el espacio que asignará para hacer el nacimiento. ¿Desea hacerlo grande o pequeño? ¿Qué materiales piensa utilizar? Una buena idea es realizar un boceto para saber qué materiales necesita y pensar con anticipación de qué manera los colocará. Esto también le permitirá tener claro su presupuesto y las cosas que podría reutilizar. Recuerde que, con imaginación y creatividad, es posible crear nacimientos distintos cada año. No necesariamente debe colocar todo en la misma posición y forma.

“En una ocasión, recuerdo que no había dinero para hacer el nacimiento y me fui a casa de mis abuelos a buscar cosas viejas para elaborarlo. Encontré una serie de luces cuya mitad no servía, así que únicamente usé la parte que sí encendía”, dice Rosenberg, quien cuenta que, aquella vez, lo realizó debajo de un mueble de televisión. Asimismo, el ingeniero dice que ha tomado la iniciativa de hacer el nacimiento desde la niñez y que, a partir de que se casó, lo hace con entusiasmo con su familia.

Si cuenta con el espacio, el tiempo y el presupuesto, puede realizar su nacimiento un poco más grande. Arriola tiene más de tres décadas de hacer su nacimiento en casa, al cual le dedica tiempo y dedicación, pues suele ser laborioso. “Empiezo a trabajarlo a partir de la primera semana de diciembre. Este va del suelo al techo y mide entre 3 y 4 metros cuadrados. Me tomo tres semanas en realizarlo y utilizo materiales tradicionales como la manzanilla”, explica.

A continuación, un video del nacimiento de la familia Soto Pérez en el 2018, la ganadora del concurso de nacimientos que Prensa Libre elabora cada año:

Los materiales

Además del espacio, el tiempo y el presupuesto, debe considerar otros elementos como el estilo y los materiales. ¿Desea hacerlo tradicional o moderno? ¿Prefiere elaborar las piezas usted mismo? Tómelo en cuenta para tener todo lo que necesita y ser parte de esta celebración religiosa.

Para un nacimiento tradicional

Si desea realizarlo de manera tradicional, hay materiales que no pueden faltar. Arriola refiere que “hace 30 años se usaban los famosos pastorcitos de barro, con clavos de lámina para las patitas de los animalitos y con una pintura bastante rústica”. Estas artesanías puede encontrarlas en comercios locales como el mercado central y con ellos le dará un toque muy tradicional guatemalteco a su hogar.

Una característica peculiar de los nacimientos tradicionales es que contiene materiales frescos, dice Rosenberg, quien recuerda el que hacía en casa de sus abuelos. “Antes vendían palmeras, pino, algunos gallitos (o pie de gallo), manzanilla y aserrines de colores”, agrega. Asimismo, el ingeniero menciona que se utilizaba el brin para realizar las montañas del paisaje, y hay quienes hacían las pequeñas casitas o ranchitos.

“En Guatemala somos muy tradicionalistas, utilizamos material orgánico que se da en el país”, expresa Arriola. Así que recuerde que estos materiales han sido utilizados en los hogares guatemaltecos por mucho tiempo porque se encuentran fácilmente en la región. Sin embargo, estos han evolucionado y en la actualidad podemos optar por alternativas que pueden ser más amigables con el ambiente, pues podemos utilizarlos nuevamente cada año y no debemos desecharlos luego de la época navideña. La clave está en que los reutilice con imaginación para crear escenarios distintos.

Reutilice sus materiales

La idea de esta alternativa es dañar lo menos posible el medio ambiente y, de igual forma, tener un ahorro económico en cuanto a recursos, pues, al reutilizar los materiales de los años anteriores, no será necesario hacer las mismas compras cada año. “Cada vez tengo que comprar menos cosas”, expresa Arriola, quien dice que guarda los papeles y piezas que utiliza con mucho cuidado.

Además, hay elementos que son propios de la naturaleza y que se dañan para adornar los nacimientos. “Me gustaba usar el musgo y el aserrín, pero me di cuenta de que este solo se arrancaba y, al terminar la época, se tiraba a la basura, no era reciclado”, expresa Rosenberg, quien, para continuar utilizando materiales naturales, se las ingenió y buscó pequeños helechos que podía sembrar en su jardín.

Debido a que se trata de un desierto, Arriola también recomienda colocar pequeñas plantas como los cactus. Otro material natural que puede reutilizar en su hogar son las pequeñas piedras para formas los caminos del Belén.

Y, debido a que hay materiales que ya no se encuentran con tanta facilidad, como el brin, Rosenberg optó por utilizar papel craft para las manualidades. En el caso del aserrín, el ingeniero sugiere colocar mantas típicas y, por debajo, iluminarlas con los foques navideños.

Asimismo, para quienes cuentan con el espacio y desean hacerlo de forma elaborada, podrían considerar la idea de Rosenberg, la cual también es amigable con el ambiente, pues es reutilizable. El ingeniero civil cuenta que sus abuelos colocaban una sábana para simular el cielo y creaban las nubes con papel de china.

Finalmente, para un toque de originalidad y sin perder la idea de la naturaleza, Arriola sugiere colocar pequeñas fuentes en el paisaje. Recuerde que debe cuidar el medio ambiente, así que procure reutilizar esa agua con la misma fuente o al regar las plantas de su hogar.

No se complique

Elaborar todo un nacimiento requiere de tiempo, un recurso con el que no todas las personas cuentan. Además, el espacio es clave para realizarlo, así que puede considerar comprar uno que representa la escena de Belén. Arriola dice que puede encontrar pastorcitos de barro, así como ejemplares en grandes almacenes de diferentes materiales como plástico, cerámica y fibra de vidrio.

Elabórelo usted mismo

Pero si cuenta con tiempo y le apasiona el tejido, ¿por qué no elaborarlo usted mismo? Esto le dará un toque original y personal a su nacimiento. Este es un buen pretexto para aplicar la técnica de crochet. “Dokuma Guatemal”, el grupo de tejedores compartió en su página de Facebook un nacimiento creativamente elaborado por el usuario “Marisoco Saldivar”.

Y, si tiene otras habilidades manuales, podría intentar hacer un nacimiento con fieltro, lana y retazos de tela. La idea principal es elaborar la escena en conmemoración de este acontecimiento tan importante para los cristianos.

Así que recuerde que elabora un nacimiento implica tiempo, dedicación y devoción. Si lo hace en familia, podría ser una actividad que enriquezca su fe y que le permita pasar un tiempo de calidad. Puede elaborarlo a su gusto y según los recursos con los que cuenta para tener presente este acontecimiento, el nacimiento de Jesús.

