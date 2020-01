Meta 2020: Cómo hacer tiempo para lo más importante

Aprender a manejar el tiempo es beneficioso para evitar contratiempos y hacer espacio para amigos y familia. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Si la frase “no tengo tiempo para nada” es constante en su vocabulario, es importante que analice cuáles han sido sus prioridades en los últimos días o meses. Las urgencias, compromisos a los que no se puede negar y la rutina del trabajo han llenado sus horas y dejado fuera de su alcance las actividades y reuniones con personas que realmente lo hacen sentir bien.

De acuerdo con la psicóloga Helen Muñoz cuando se habla de “buen manejo del tiempo” se hace referencia a la capacidad de organizar las actividades que se necesitan hacer durante la jornada diaria y cumplir con ellas, sin que se genere a sensación de ansiedad o desosiego.

“Desde que ocurrieron cambios que tienen que ver con derechos humanos y derechos de los trabajadores se estableció que el día se distribuye en: 8 horas para cumplir con trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para actividades personales. Aunque es bastante general, da una indicación de que en las 24 horas del día se debe incluir tiempo para trabajar, descansar y atención personal”, explica la profesional.

Sin embargo, los problemas surgen cuando se comienza a dar un desbalance entre estas tres categorías y las personas no distribuyen sus horas para descansar o sus jornadas laborales son largas y extenuantes. Lo cual los lleva a limitar el tiempo para sus familiares, amigos y para ellos mismos.

A continuación, le presentamos algunos consejos para que logre delimitar sus actividades y le dé buen uso a su tiempo.

1. Meditar

Lucía Contreras, coach de vida, recomienda que inicie el día haciendo, como mínimo, 10 o 15 minutos de meditación. Esto, además de ayudarle a tener una mente relajada y disminuir el estrés, le servirá para conocerse mejor. Determinará qué acciones son las que desea hacer, las que ya no son de su agrado y a qué le gustaría dedicar la mayoría de las horas de su día.

Si la meditación es una practica que no ha estado en su rutina, puede utilizar aplicaciones como Headspace que le dará sesiones organizadas por temas como: estrés, sueño, concentración o ansiedad que le ayudarán a hacer de esta actividad parte de su día a día. Además, ofrece ejercicios para crisis repentinas en las que necesite desestresarse o poner su mente en blanco. Está disponible para dispositivos iOs, Android y versión web.

Luego de despejar su mente, tome una libreta y escriba las actividades que desea hacer pero que ha ido postergando debido a la falta de tiempo. No limite estas acciones por la falta de tiempo o por situación económica. Solamente escriba todo lo que desea hacer en sus tiempos libres. “Puede ser, por ejemplo, visitar algún restaurante, comprar al específico, ir a la playa, visitar a su mejor amigo o amiga, etc. Realmente escriba lo que ha dejado de hacer y desea retomar o cosas que no ha hecho e igual le llama la atención ejecutarlas”, dice Contreras.

La psicóloga Muñoz explica que es importante atender múltiples áreas que conforman a las personas. Debido a que somos seres sociales en la calidad de vida debe ir incluido, más allá de una buena salud formada por alimentación balanceada y ejercicio, también tiempo de ocio y entretención.

“Los momentos de ocio suelen ser mal vistos, pero en realidad son favorables porque en realidad suelen ser fuente de creatividad, de introspección y autodescubrimiento. Practicar estas actividades por placer, relaja y ayuda a disfrutar de momentos que nutren la autoestima y el autoconcepto, ya que se aprende a valorar diferentes aspectos de uno mismo”, dice la profesional.

2. Priorizar

Aprender a priorizar las actividades de cada día será beneficioso para darle importancia al tiempo personal, laboral y de amigos. Además, para organizarse y dedicar las horas adecuadas a cada tarea que acaparan su día.

Lista de actividades

Este paso es la contraparte de la lista que hizo anteriormente, porque ahora deberá escribir las actividades que debe hacer durante el día. En este listado incluye toda su rutina habitual desde que se levanta hasta antes de dormir.

Después, a cada una asígnele una puntuación de uno a cuatro en función de la urgencia e importancia que tenga esa actividad para usted. Esos números le ayudarán para los siguientes pasos.

Actividades para hacer

Las actividades a las que ha colocado el uno son las más importantes y urgentes, por lo que son las que realmente debe hacer hoy. “En esta categoría puede incluir, por ejemplo, ir a traer a los niños al colegio, hacer informes del trabajo o comprar algo que le servirá mañana. No olvide las actividades de ocio o entretenimiento. Si quiere ir a ver una obra de teatro y hoy es el último día que está en escena, no la omita y colóquela como urgente”, dice Contreras.

Lo importante es que usted sea consiente de que no puede posponerlas. De esta forma su desempeño será mejor porque sabe su tiempo ya venció y debe hacerlas hoy. Lo recomendable con estas acciones evite las distracciones como el uso de redes sociales o celular, para que se concentre y pueda terminarlas en el tiempo estimado.

Actividades para agendar

Las actividades que tienen el dos, son importantes pero no urgentes por lo que puede agendarlas para otro día. Lo ideal es que las coloque en su agenda de una vez, porque sino irá postergándolas y nunca las llevará a cabo.

Al agendarlas, se convertirán en urgentes por lo que no podrá omitirlas. “La mayoría de las veces estas son las actividades relacionadas con socializar. Por eso, agende las reuniones con sus amigos y avíseles, para ya crear un compromiso con ellos”, dice Contreras.

Actividades para delegar

A las actividades que ha colocado el tres, las que tiene menos importancia, pero son urgentes, por lo que alguien tiene hacerlas. Estas son las ideales para delegar, cada vez que pueda, porque generalmente no determinan su estilo de vida o no son de su agrado.

Aunque es difícil determinarlas, puede hacer un listado con todas las que tengan el número tres y verifique si no son de su agrado, si solo le quitan energía a su día, no son significativas o, incluso, alguien más las puede hacer mejor que usted.

Actividades para omitir

Por último, las que tiene el cuatro son las que no considera urgentes ni importantes, entonces ¿por qué hacerlas cuando las puede omitir? De esta forma irá desocupando su día para darle paso a actividades que sí puede generarle interés y un impacto positivo.

3. Los primeros cinco minutos

“Hay quienes consideran que no pueden hacer estas estrategias porque creen que no pueden delimitar las actividades que hacen en el día. Todas las consideran muy importantes, más que dedicar cinco minutos para ellos mismos”, dice la coach de vida.

Lo recomendable es que, si considera que no puede eliminar nada o priorizar algo que le cause satisfacción sobre sus obligaciones, comience dedicando cinco minutos de su día para hacer algo que le encante. Puede iniciar con su canción favorita, leer el libro de este mes, ver un vídeo que le agrade, hablar con alguien especial, etc.

Esta acción relaciónela con alguna que ya sea parte de su rutina. Por ejemplo, antes o después de un tiempo de comida, antes de salir del trabajo o antes de dormir. Esto le funcionará como recordatorio, porque se acostumbrará a que después de almorzar lea algo que le cause placer.

Cuando ya logrado dominar los primeros cinco minutos, aumente a diez, y así sucesivamente hasta que logre adecuar su rutina a un espacio para usted mismo.

Para que no se le olvide hacerlo todos los días, puede utilizar Habit List, una aplicación que le ayudará a crear hábitos porque le envía recordatorios de las actividades que debe llevar a cabo en un momento específico. Además, le permite monitorear las veces seguidas que logra hacerlo.

4. Planea un premio mensual

Planifique en su agenda, una vez al mes, una actividad que le gustaría hacer pero que le tomaría más tiempo, por lo que no puede hacerla en días de trabajo. Por ejemplo, reunirse con sus amigos o ir de viaje.

“Esta actividad será su premio mensual por cumplir con los cinco minutos dedicados a usted entre semana. La idea es que cumpla con el tiempo estipulado, las cuatro semanas del mes. Si lo hace, piense que se merece ese premio, entonces lo tomará como prioridad y no hará que nada se interponga”, enfatiza Contreras.

Si usted no vive con sus familiares, la coach de vida propone que programe una meta semanal, la cual se base en la visita a sus seres queridos. Es decir, su premio por cumplir con los cinco minutos diarios de tiempo para usted será la visita a su familia. De esta forma estará creando un balance adecuado entre su tiempo personal y el familiar.

Estas actividades serán su meta propia, que le ayudarán a evaluar si ha podido tener un mejor manejo del tiempo. En un calendario, ya sea físico o en el celular, escriba la actividad mensual que hará y la del fin de semana, cuando ya la haya cumplido táchela, para que su mente lo registre como un logro.

