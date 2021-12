Mi hijo tiene amistades peligrosas

Informe a su hijo de cómo puede, la influencia de ciertas amistades, afectar sobre su conducta; fortalezca su pensamiento crítico permitiéndole tomar decisiones dentro del hogar. Valide lo que para su hijo es importante y tenga en consideración su punto de vista ante distintas situaciones que se presenten en el diario vivir.

Le puede interesar Promueva la amistad mlarrainza 28 de agosto de 2021 a las 09:00h

Es indispensable mantener buena comunicación con su hijo adolescente. Para ello, hágale saber de las situaciones, comportamientos y logros que les generan orgullo e indíquele lo que no les gusta de esa amistad en particular, refiriéndolo como un asunto aislado al resto de virtudes de su vida. Esto evitará que su hijo se sienta desacreditado. Evite criticar al amigo. En su lugar, enliste los comportamientos que considera tóxicos. No olvide decirle por qué algunas de sus amistades sí le gustan y evalúen conjuntamente los aportes que traen las buenas amistades a su vida de su hijo, en comparación a esta otra amistad.

Por último, promueva otras amistades invitándolo a participar en actividades físicas, culturales u académicas de su agrado.

*Docente del Departamento de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Rafael Landívar.

Envíe sus preguntas relacionadas con temas de familia a buenavida@prensalibre.com.gt. Especialistas del Departamento de Psicología de la Universidad Landívar responderán sus dudas.

Encuentre más información sobre estos temas en https://landivarencasa.url.edu.gt