Minerales coloidales, una maravilla

Nunca voy a olvidar que mi hermana pequeña tenía una anemia muy fuerte, y no mejoraba con las famosas pastillas de hierro. Este mineral se encuentra en forma de casi una piedra, y, por tanto, el cuerpo no puede asimilarlo. Le compré hierro coloidal y se lo envié a Santo Domingo. En una semana estaba perfecta, pero llevaba meses bebiendo “la piedra de hierro”, que el cuerpo no asimila. De ahí que se receten cantidades inmensas, para ver si resuelven. Tristemente, casi ningún médico sabe qué son los minerales coloidales, y por ende, no los recetan.

Los podemos consumir de dos maneras:

-La absorción de los minerales metálicos es de un 4 a un 8%, porque son muy grandes y el intestino no los puede absorber. Los médicos solo dan calcio, hierro, etc. Pero los minerales que el cuerpo necesita son más de 100, y ya no están en la Tierra. Lo que nos venden y recetan, no son coloidales. Tenga eso presente. De ahí que, si tiene anemia y toma una pastilla dura de hierro, demorará mucho tiempo en absorberlo, y la enfermedad no cederá rápidamente. Además, se pierden grandes cantidades a través de las materias fecales.

-Los otros son los minerales coloidales, “una suspensión de pequeñas partículas minerales en agua”, que se absorben fácilmente. Es como si se machacaran los minerales metálicos. Las partículas pequeñas se beben en jugos o agua normal, y la absorción es de un 90 a un 95%.

Los seres humanos necesitamos consumir minerales diariamente para tener buena salud, al igual que las vitaminas, entre otros suplementos. Pero los pesticidas han maltratado la tierra.

Busque “minerales coloidales” en establecimientos serios y seguros, y bébalos cada día. En mi experiencia, hay que beber algunos solos, como el zinc, fabuloso para el sistema inmunológico. Al igual que el selenio y el magnesio, excelentes para dormir bien. Y el cobre, que quita arrugas, entre muchas cosas más. Mi preferido es la plata: antiviral, antibiótico y también mata los hongos. A mí me curó totalmente la sinusitis.

Ojo: deben estar en botellas que resistan el sol (blancas o marrones). Nunca los mezcle con cucharas metálicas, use una plástica. Me bendecirá cuando vea los resultados. Y ante cualquier duda, hable con su médico. Suerte.