¿Olvidó cómo se llama la persona que tiene enfrente? Consejos para recordar nombres y no pasar momentos vergonzosos

Así recordará mejor los nombres desde el principio

Para acordarse de un nombre desde el principio, puede recurrir a estos trucos: si se dirige a la persona varias veces durante la conversación llamándola por su nombre, lo retendrá mejor.

Además, puede utilizar el teléfono móvil como ayuda memoria: el consejo es que simplemente lo guarde como un contacto nuevo. El nombre y una notita que indique de dónde lo conoce bastan.

Consejos adicionales para no olvidar nombres

La psicóloga, Lorena Hernández, asegura que hay métodos que, además, de preparar a la persona para preguntar el nombre, ayudarán a que memorice mejor los datos.

1. Preguntar con cordialidad

Si bien es difícil aprenderse tantos nombres, es aún más complicado recordar, los de personas que solo se han visto una vez, por ello, una frase podría ser “discúlpeme, no recuerdo su nombre, pero sería muy valioso que usted me lo repita”. Con este mensaje la persona se sentirá apreciada y no dudará en darle su nombre.

2. Todos los olvidamos

“Cuando estamos en lugares concurridos y no recordamos el nombre de una persona en específico, podemos decir: lo siento mucho, sé que tal vez, no se lo preguntan con frecuencia, pero, ¿cuál es su nombre, lo he olvidado y me da pena no tratarlo adecuadamente?, con esto aseguraremos que nos repetirán el nombre y no será un momento incómodo. Puesto que a todas las personas les ha pasado en algún momento de su vida.

3. Honestidad

La mejor manera de que la otra persona no se sienta incómoda, es ser honestos y decir “olvidé su nombre, me lo podría recordar, para tratarlo con propiedad”, con ello avanzará una forma más cordial, enfatiza la profesional.