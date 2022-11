Pesas en casa ¿amigas o enemigas?

En la actualidad y con la pandemia algunas nutricionistas han cambiado la metodología por llevar sesiones desde casa. Los expertos mencionan que algunas de las ventajas de estar en línea son horarios más flexibles, se ahorra el tiempo de desplazamiento, entre otros, aunque no es una opción para todos y algunos prefieren la vía tradicional.

Sandie Palacios, nutricionista de Nutrejerssa, explica que ella ofrece a partir de la pandemia la mayoría de sus consultas por zoom o videollamada y permite conversar para darle seguimiento a cada caso. Si se desea una consulta por esta vía es importante considerar que se requieren ciertos materiales para tener en casa, por ejemplo, una cinta métrica y también es ideal tener una báscula de uso personal en casa, o bien alguna cercana disponible para llevar el seguimiento y tener los datos lo más exacto posible.

En general expertos explican que las pesas digitales podrían ser una opción más certera para tener un número exacto, ya que las tradicionales tienden a desajustarse con cierta frecuencia.

No para todos

Paulina Conlledo, nutricionista, comenta que las básculas son herramientas de monitoreo seguro para llevar un control de peso, pero también es importante reconocer que no son para todos, ya que algunas personas sin la guía apropiada podrían malinterpretar los resultados y tampoco se sugiere tenerlas en casa cuando existen casos de trastornos alimenticios, porque podría convertirse en un arma de doble filo. Conlledo en su adolescencia presentó anorexia que la puso en peligro y tuvo un seguimiento a su trastorno que le llevó a recuperarse.

En la actualidad Conlledo está graduada en París, en moda, con un posgrado en en event management en Suiza, ya graduada y trabajando decidió cambiar su rumbo de vida y convertirse en nutricionista. En su interior sintió un llamado para ayudar a otras personas, orientarlas y apoyarlas.

“A nivel particular es importante recordar que el peso no tiene únicamente que ver con el peso total sino es el resultado de una suma de componentes y variantes que incluyen el peso óseo, de los músculos, la grasa, así como la hidratación del cuerpo”, dice Conlledo. Además, explica que el peso tiene muchas variantes que hace que fluctué que no es necesariamente indicadores que la persona haya subido o bajado de un día al otro.

Si en el fin de semana la persona bebió alcohol, el lunes podría aparecer un menor peso, pero en realidad al ver la totalidad se reflejará que está deshidratada, o bien si come algo con exceso de sal podría estar reteniendo líquidos y eso hacer que parezca un aumento cuando no lo es, explica. Esto hace importante que al momento de tener una pesa o balanza en casa se cuente con una asesoría y educación para no dejarse guiar únicamente por un número.

Esta orientación profesional y conocimiento lleva a la persona a que el uso de la pesa sirva para tomar decisiones adecuadas a nivel nutricional y llevar un monitoreo en el que cada cierto tiempo se observe las fluctuaciones o variantes.

Arango recomienda que una de las mejores horas para pesarse es en la mañana, siempre a la misma hora, antes de comer y después de evacuar la vejiga y el intestino. Debe hacerse al vestir ropa liviana y/o ropa interior. “Durante el día el peso va cambiando y el ideal es que de no hacerse en la mañana se haga siempre a la misma hora para observar cambios”, agrega. También insiste en nunca pesarse inmediatamente después de comer o de hacer ejercicios, así como explica que el ciclo menstrual también hace que las mujeres retengan líquidos y lleguen a mostrar más peso en esos días.

Así, cuando se lleva un control al pasar algunas semanas se observa si los cambios son constantes y qué se requiere para equilibrarse.

Conlledo expresa que los éxitos en la salud no solo se reflejan en un cambio de peso. “Pacientes explican que con una mejor alimentación han llagado a dormir mejor, tienen menos dolores articulares y fortalecen su masa muscular…esos son grandes avances que aseguran que el paciente está mejorando su vida”, reflexiona.

Además, el peso que debe buscarse perder es el de la grasa del cuerpo y que una baja no sea por deshidratación o pérdida de masa muscular, lo cual indica que algo no se está haciendo de manera correcta.

Al momento de tener una balanza en casa