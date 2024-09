Es molesto cuando nos pica alguna parte del cuerpo, aún si es por unos instantes, ¿lo ha experimentado por más tiempo?

Un artículo publicado por la BBC reconoce que los científicos creen que evolucionamos para sentir picazón como una forma de eliminar parásitos, piojos y ácaros de nuestro cuerpo, previniendo cualquier infestación. "Existe evidencia de que rascarse ofrece cierta protección contra las infecciones", cita el medio internacional.



Ana Maribel Champet Lima, médica con especialidad en medicina interna y dermatóloga, explica que la picazón o comezón podrían existir por muchas causas, estos problemas en la piel son una manifestación de algo que no está bien, "existe algo que me está haciendo daño ya sea ambiental o interno", explica la médica.

Se debe acudir al médico cuando algo provoca una comezón exagerada, no se quita en por lo menos dos semanas y aparece en distintas partes del cuerpo. Muchas personas encuentran alivio con métodos de autocuidado, como el uso de humectantes, jabones suaves y baños de agua tibia, pero si persiste la incomodidad de querer rascarse es mejor buscar ayuda.

El portal de Clínica Mayo reporta que el prurito o picazón en la piel a menudo se debe a la sequedad. Por ejemplo, resulta una condición frecuente en los adultos mayores, ya que la piel tiende a volverse más seca con la edad.

Existen otras causas de la picazón, la piel puede tener aspecto normal o inflamarse, estar áspera o tener protuberancias. Entre los problemas de rascarse de manera reiterada está que podría producir zonas de piel engrosadas y elevadas que pueden sangrar y que llegan incluso a infectarse.

¿Cuál es la causa de la picazón en la piel?

Para aliviar esta afección a largo plazo es necesario identificar y tratar la causa de la picazón. "Algunas alergias incluso no se limitan a la piel sino al sistema respiratorio y digestivo; así aparecen síntomas como estornudos, congestión nasal, dificultades para respirar y diarrea... se altera el equilibrio del cuerpo y para algunos incluso podría poner en riesgo su vida", explica Champet Lima.

Si la persona no duerme bien a causa de la picazón y otras molestias estará en el día cansado, no rendirá de igual manera y afectará su sistema de defensas, dice Champet Lima.

Al ir al médico se buscará un diagnóstico. Es importante el historial del paciente, al hacer un interrogatorio profundo para conocer las acciones desde el momento de levantarse, la temperatura del agua con que se baña, tipo de alimentación, o en qué trabaja. "Incluso la región de Guatemala donde se vive representa un detalle importante", dice Champet Lima.

Una de las recomendaciones de la especialista es llevar un diario para compartirlo con el médico y que ayude a establecer la causa de las reacciones. Esto será complementado con otros exámenes que se sugieran, según la condición. El manual MSD explica que cuando el prurito se acompaña de lesiones cutáneas con causas desconocidas, puede ser apropiado realizar una biopsia.

Rascarse es una reacción normal de los seres humanos, el problema es que al hacerlo de manera frecuente en la misma zona, la piel sufre consecuencias. (Foto Prensa Libre: Gustavo Fring/Pexels)

Además de las alergias están las enfermedades de la piel como la dermatitis o la psoriasis, también pueden ser un síntoma de una enfermedad subyacente como una enfermedad hepática o renal; también están relacionadas con la picazón, la anemia, diabetes, problemas de tiroides e incluso ciertos tipos de cáncer.

Entre los porqués no se pueden quedar fuera los trastornos del sistema nervioso como esclerosis múltiple, el herpes zóster, o bien ansiedad o depresión.

Según la causa será el tratamiento, en las alergias, los tratamientos comunes son cremas medicinales, apósitos húmedos y medicamentos orales contra la picazón. Sumado a ello, también se requiere que los afectados tengan un estilo de vida sano que incluya una alimentación saludable, ejercicio e hidratación, dice Champet Lima.

"Algunos pacientes me cuentan que desayunan únicamente café con pan, en el almuerzo comen comida chatarra, no consumen agua y cenan tarde por el cansancio, pero este estilo de vida no ayuda a su recuperación, de igual manera el estrés emocional mal manejado influye en que sea más lenta...", agrega la dermatóloga.



Lea más: Tipos de alergias en la piel y remedios caseros para aliviarlas



¿Qué evitar en el momento de la alergia?

Además del tratamiento médico las siguientes acciones puede mejorar la condición.