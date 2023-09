Punto ciego o muerto: precaución y consideración al girar a la derecha

No hay situación más peligrosa en el tráfico rodado cotidiano que girar a la derecha. Una y otra vez se producen graves accidentes en los que ciclistas y peatones resultan heridos o incluso mueren. Esto solo puede evitarse con calma y mucha consideración – por ambas partes.

a) Consejos para conductores de automóviles

Un pasajero delantero, los reposacabezas de los asientos, el pilar B: la visibilidad hacia la derecha suele ser limitada. Y cuando está oscuro y llueve, la situación es aún más peligrosa. Por lo tanto es necesario:

– Vigilar la senda peatonal antes de girar,

– Poner el intermitente a tiempo. No solo para ser visto por los ciclistas que circulan por el carril de bicicletas, sino también para que los carros que circulan detrás anticipen la frenada.

– Antes de girar, es obligatorio mirar por el retrovisor lateral derecho y no olvidar la mirada por encima del hombro. En caso de duda, se recomienda echar un segundo o tercer vistazo.

– Estar siempre preparado para frenar, sobre todo si no se tiene una visibilidad perfecta de la senda peatonal y del carril de bicicletas. Al girar, hacerlo lentamente.

b) Ciclistas (y peatones)

No tienen ninguna protección y, por tanto, son especialmente vulnerables en las colisiones. Por esta razón, es especialmente aconsejable que cedan el paso en caso de duda en lugar de insistir en su propio derecho. Estos consejos son importantes:

– En los carros y, sobre todo, en muchos camiones, las personas al volante suelen tener una visión panorámica limitada. Siempre hay que contar con no ser visto. Esta es la recomendación de una campaña alemana del Consejo Alemán de Seguridad Vial (DVR) y el Ministerio Federal de Transportes.

– Solo se debe adelantar por la derecha a vehículos que hayan encendido el intermitente derecho y tengan intención de girar si se está seguro de ser visto por el conductor, en lo posible estableciendo contacto visual.

– Nunca situarse en el ángulo muerto de un carro o camión. Se trata de las zonas situadas a los lados y en diagonal detrás del vehículo que la persona al volante no puede ver al mirar por el retrovisor.

En caso de duda, es mejor ceder el paso.

En cuanto a los camiones, el automóvil club alemán ADAC recomienda tener las siguientes precauciones:

– Si no se puede ver a la persona al volante por el retrovisor exterior del camión, ella tampoco puede verle a uno.

– No detenerse junto a un camión en los semáforos, sino siempre detrás de él. De lo contrario, es posible no darse cuenta de que el intermitente del camión está encendido y, por lo tanto, no saber que tiene la intención de girar.

– Cuando un camión largo gira, las ruedas traseras entran en la curva mucho más adentro que las delanteras. Esto hace que sea aún más importante mantener una distancia suficiente.