¿Qué dicen mis uñas acerca de mi salud?

Las uñas ideales de las manos y de los pies se ven firmes, ligeramente rosadas y con una superficie lisa. Sin embargo, este no es siempre el caso. A continuación, se detallan cuatro preguntas y respuestas.

La media luna situada en la unión entre la raíz de la uña y la piel del dedo se denomina lúnula. Se encuentra en la zona donde se forma la lámina ungueal.

Allí se generan constantemente nuevas células cutáneas, que forman queratina en el interior y son las responsables de que la uña crezca.

En algunas personas, la lúnula sencillamente no es visible. “Esto puede tener que ver con que la cutícula creció por encima”, señala la dermatóloga alemana Marion Moers-Carpi.

Si empuja la cutícula hacia atrás con una lima, podrá ver la lúnula. “E incluso cuando esto no suceda, no significa que no se la tenga”, aclara Moers-Carpi.

¿Qué alteraciones en las uñas pueden estar señalizando problemas de salud?

En primer lugar, los diagnósticos solo pueden proceder, por supuesto, de los profesionales médicos. Por eso, quien note cambios en las uñas, debe consultar con un dermatólogo o dermatóloga para tener un panorama claro.

“Cuanto antes esto suceda, probablemente con mayor velocidad podrá ponerse en marcha un tratamiento que aliviará eventuales molestias al paciente”, detalla la dermatóloga germana. Algunas alteraciones pueden ser inofensivas, pero otras pueden ser más graves.

Un panorama:

– Aparecen puntitos blanquecinos en la lámina ungueal: “Suele ser inofensivo y a veces esto indica una deficiencia de calcio”, dice Moers-Carpi.

– Cambio de color de la lúnula: si hay una decoloración en la lúnula y es más bien rosada, podría haber un problema cardíaco que está afectando al suministro de oxígeno a la luna ungueal. Una decoloración marrón puede indicar que hay demasiado flúor en el organismo.

– Las uñas son quebradizas en la parte delantera o presentan pequeñas grietas: esto podría señalar una carencia de biotina. La biotina es una vitamina que se encuentra, por ejemplo, en la soja, la avena o los productos lácteos.

– Las uñas no crecen o son quebradizas: esto podría indicar que el cuerpo no cuenta con suficiente vitamina B12, que se encuentra casi exclusivamente en los alimentos de origen animal.

– Zonas o manchas de color marrón o amarillento: esto puede ser un indicio de hongos en las uñas. “Sobre todo si la uña también parece podrida y desmenuzada en la parte exterior”, afirma el dermatólogo Jan-Olaf Piontek.

– La uña tiene manchas marrones o está engrosada: esto puede señalizar que detrás de la uña posiblemente se encuentre un melanoma maligno, o sea que se formó un cáncer de piel negro o blanco.

– La uña se tiñe de negro: puede tratarse del llamado hematoma subungueal, un hematoma como consecuencia de una herida. “La coloración negra parece terrible al principio, pero si se mira con lupa se ve que es roja”, precisa Moers-Carpi. Esta coloración suele ser inofensiva y permanece hasta que la uña vuelve a crecer.

– Surcos longitudinales o transversales en las uñas: “En la mayoría de la gente, están determinados genéticamente o son un signo de la edad”, detalla Piontek. Sin embargo, por lo general son inofensivos.

¿Cómo vuelve a embellecerse la uña?

Esto lógicamente depende de la causa de la alteración. En caso de que el diagnóstico médico sea por ejemplo un hongo en la uña, entonces alcanzará con colocarse una laca especial.

A menos que la uña esté tomada en un 100 por ciento por el hongo. Si este fuera el panorama, entonces los pacientes deberán complementar el tratamiento tomando comprimidos.

El médico puede averiguar mediante un análisis de sangre si los cambios en el aspecto de las uñas se deben realmente a una carencia de calcio o vitaminas y, en ese caso, recetar comprimidos, de ser necesario.

En tanto, contra las uñas quebradizas existe un método casero altamente efectivo: “Aplique en las uñas aceite de almendras, de venta en farmacias, todas las noches durante ocho semanas”, recomienda Moers-Carpi.

¿Pueden desprenderse uñas y luego volver a crecer nuevas?

Supongamos que un caballo le pisa un dedo del pie o que usted se aprieta una uña con la puerta del coche. “Entonces la uña afectada puede ennegrecerse, porque se acumula mucha sangre en el punto lesionado”, explica Moers-Carpi.

Como resultado, la uña puede engrosarse. A veces el médico debe hacer un orificio en la uña para que la sangre pueda drenar.

En otras ocasiones sucede que la uña se desprende. Pero no hay que preocuparse por eso. “Por lo general, una uña nueva vuelve a crecer lenta y bellamente”, señala la dermatóloga.