¿Qué es anorexia nervosa?

La prevalencia de la anorexia nervosa va del 0.2 a 0.5% de la población, primordialmente en el género femenino entre la segunda y tercera década de la vida. La relación de presentación por sexo es de 1 a 10 a favor de las mujeres y la tasa cruda de mortalidad es del 5.9%. Es la principal causa de muerte por alteraciones electrolíticas que desencadenan muerte súbita.

De acuerdo a varios estudios se han podido identificar los siguientes signos de alarma, para sospechar este trastorno:

Pérdida dramática de peso

Uso de ropa holgada para ocultar la pérdida de peso y mantener el calor corporal

Hacer comentarios de sobrepeso aunque se esté perdiendo peso

Negar la sensación de hambre

Cocinar alimentos para otros, sin comer

Mantener un excesivo y rígido régimen de ejercicios a pesar del clima, fatiga y enfermedad

Suspender las actividades usuales con amigos y preferir mantenerse aislado

Preocupación por comer en público

Temor intenso a ganar peso o a engordar

En mujeres post puberales pérdida de los periodos menstruales

Actualmente, se concibe un enfoque terapéutico interdisciplinario para el tratamiento de esta condición, este comprende la intervención de profesionales de diversas especialidades, que trabajen en coordinación conjunta, desde la evaluación inicial y el progreso del tratamiento. Es importante reconocer que los pacientes acuden a consulta, la mayor parte de las veces, en contra de su voluntad y sin conciencia de la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento debe incluir un programa de psi coeducación que les enseñe al paciente y a sus familiares, los pormenores de la enfermedad, las consecuencias físicas y psicológicas de este padecimiento y las recomendaciones del manejo en el hogar.

