Qué es keto, la dieta cetogénica que ayuda a quemar grasas y qué riesgos existen

La dieta cetogénica ayuda a quemar grasas (Foto Prensa Libre: Servicios / Pexels)

El peso corporal se mantiene como una de las preocupaciones en las personas y encontrar maneras para reducir medidas es la tarea pendiente.

Para lograrlo, una de las tendencias en la actualidad es la dieta cetogénica que se caracteriza por su alto consumo de grasas y cero carbohidratos.

Gustavo Cruz, de 44 años, conoció la dieta keto por una publicidad y decidió conocer más al respecto. Buscaba una manera para bajar de peso y así hacer ejercicio sin caer en lesiones.

“Decidí hacerla porque me pareció interesante“, cuenta. “No me restringía sino que las hacía yo mismo. Al averiguar en dónde estaban los carbohidratos, son alimentos que podía prescindir“.

¿En qué consiste?

El nombre de la dieta cetogénica tiene su origen en las cetonas o cuerpos cetónicos, que se producen cuando se comen pocos carbohidratos y únicamente cantidades moderadas de proteína.

“Una dieta cetogénica consiste en un bajo consumo de carbohidratos y alto en grasas“, explica Estefani Paola Ajuchán, nutricionista en Cenantra. “El objetivo es producir una cetosis en el cuerpo, lo que produce cetonas, que es una fuente alternativa de energías”.

Lea también: Cuáles son las hormonas de la felicidad y cómo estimularlas

La especialista menciona que los carbohidratos suelen ocupar un 55 por ciento de la dieta de los seres humanos, mientras que las grasas saludables pueden ser entre un 50 a 60 por ciento.

“Lo que vamos a lograr con una dieta cetogénica es quemar grasa porque la fuente principal de energía son las cetonas y no la glucosa”, menciona.

Los beneficios

Al entrar en ese estado cetogénico, uno de los beneficios iniciales es el de la pérdida de peso que no consiste en contar calorías, como señala Ajuchán, lo que puede ser más cómodo para algunos.

Cruz llevó a cabo la dieta por tres meses y bajó 40 libras. Ahora se encuentra en un periodo de descanso en donde consume carbohidratos pero en menos cantidades.

“Estoy bien, me he mantenido en mi peso y espero el próximo mes hacer uno o dos meses más para llegar a mi peso ideal”, agrega. “Sí me di cuenta que me daba menos hambre y tenía menos ansiedad por comer”.

Lea también: Bebidas energizantes, ¿qué producen en el organismo?

Además del peso, la dieta cetogénica puede ser beneficiosa para personas con diabetes que no están consumiendo algún medicamento o insulina, pues se reducen niveles de glucosa.

Las personas pacientes de cáncer también pueden resultar beneficiadas al reducirse los azúcares y tener mayor control metabólico.

¿Existe algún riesgo?

Entre los riesgos de llevar una dieta cetogénica está la posibilidad de tener trastornos metabólicos, por lo que se recomienda que no sea una dieta permanente sino transitoria, así como la hizo Cruz.

Tampoco es recomendable para mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia, porque el consumo energético y de nutrientes son distintos.

De igual manera se recomienda consultar con un especialista previo a iniciar una dieta cetogénica, ya sea para evitar riesgos o crear el plan nutricional adecuado. El correo electrónico de Ajuchán es cenantra@gmail.com o bien, se puede contactar en Instagram.

Contenido relacionado:

> 5 cosas poco conocidas que se relacionan con los problemas de fertilidad

> El explosivo crecimiento del negocio de la “carne vegana” donde han invertido famosos como Bill Gates y Leonardo DiCaprio

> Alimentos que no deben faltar en su despensa