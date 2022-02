¿Qué es la epilepsia?

¿Qué es una convulsión?

Es una manifestación principal de la epilepsia, pero no la única, donde el paciente puede experimentar sensaciones extrañas, alucinaciones o trastornos de la percepción, manifestaciones motoras o la presencia de convulsiones simples que van desde simples desconexiones que incluso pueden pasar desapercibidas, hasta las de gran mal que son trastornos motores que comprometen el estado de conciencia, y contracciones musculares abruptas que pueden provocar un daño físico mayor y hasta la muerte.

¿La epilepsia se puede operar?

Actualmente 7 de cada 10 pacientes controlan su epilepsia con medicamentos y pueden hacer vida normal como en el paciente diabético e hipertenso, sin embargo, para los que no lo logran controlar sus convulsiones, el único tratamiento curativo es la cirugía, no todos los pacientes la requieren y no todos son candidatos a cirugía, se requiere un abordaje multidisciplinario para definir si un paciente ya no tiene opción de tratamiento médico y si puede beneficiarse de la cirugía.

La cirugía receptiva es la que se hace identificando el área que origina las convulsiones y pueden tener hasta un 85% de posibilidades de resolver el problema, y hay cirugías en las cuales no es posible resecar el área que origina en problema y se realizan para mejorar la calidad de vida denominadas paliativas como la colostomía y la colocación de estimuladores vágales.

Cifras de la epilepsia en Guatemala

En Guatemala existen aproximadamente 325 mil pacientes con epilepsia (12 veces el estadio Mateo Flores lleno).

7 de cada 10 personas con el diagnóstico adecuado puede tener una vida normal y controlar adecuadamente su enfermedad.

3 de cada 10 pese a llevar un tratamiento adecuado siguen convulsionando disminuyendo su calidad de vida y ameritan abordaje en un centro especializado y estudiar la posibilidad de cirugía.

Existe un aumento en la población infantil, esto no es que la epilepsia se este dando mas ahora en niños, lo que pasa es que siempre ha existido, solo que anteriormente no había un centro de referencia nacional de especialidad médica y quirúrgica para su atención integral como lo es ahora HUMANA.

* Dr. Juan Carlos Lara Girón Director Humana y Neurocirugia de Epilepsia y Parkinson. Dr. Jorge Alfredo León Aldana, Jefe de Neuroepileptología Pediátrica Humana. Dr. Abel Alejandro Sanabria Sanchinel, Jefe de Neuroepileptología Adultos.