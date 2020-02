Qué es Mindfulness, cuáles son sus beneficios y cómo practicarlo

Aprenda a tener conciencia del presente por medio de la meditación. (Foto Prensa Libre: Servicios).

¿Alguna vez se ha sentido presionado a causa de tantos quehaceres? ¿Ha notado una falta de concentración? La práctica de Mindfulness, al tomarla como es un estilo de vida, ayuda a reducir síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés. Esto se logra a través de la atención intencionada en las actividades diarias, en el momento presente.

La traducción más utilizada es “atención plena” y esto implica el interés, la curiosidad y la aceptación de la persona, dice Mariela Schilman, Psicóloga y directora de Mindfulness Guatemala. “Nos pasamos pensando en lo que no está pasando, en lo que ya pasó o en lo que podría suceder. Si lo que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe. O, si lo que estoy experimentando me desagrada, quiero que desaparezca” comenta.

Este video explica en qué consiste la práctica de Mindfulness y sus beneficios en las actividades cotidianas.

La experta señala que la práctica del Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Aunque todos tenemos la capacidad de concentrarnos, es una acción que resulta difícil.

Schilman refiere que “hay investigaciones desarrolladas en la universidad de Harvard que afirman que el 47% del tiempo un adulto no está enfocado en lo que está haciendo en este momento. Cuando la mente está distraída la persona es menos feliz”.

Mindfulness es una práctica que nos ayuda a ser conscientes de hacia dónde llevamos nuestra atención en cada momento y reducir las distracciones por medio de la meditación y de talleres para aumentar la autoconciencia y disminuir el estrés.

Cómo aplicarlo y cuáles son sus beneficios

De acuerdo con Schilman, existen dos maneras de ponerlo en práctica:

La formal es cuando establece un tiempo y espacio concreto para llevar a cabo ejercicios específicos como la meditación sentado, caminar con atención plena, flexibilidad corporal, escaneo corporal y comer con atención plena.

La app “Intimind” de Mindfulness proporciona un video con ejercicios para la práctica formal:

La informal implica prestar atención plena en cualquier actividad y en cualquier momento del día. La persona se esfuerza en tener conciencia en todos los aspectos.

Ambas modalidades son efectivas y se complementan. Si las pone en práctica, podrá reducir la ansiedad y la depresión, aumentará la calidad de vida en relación con la salud, aprenderá a relacionarse mejor con el dolor crónico, tendrá un mayor nivel de entusiasmo y energía, mejorará en la respuesta inmunológica y tendrá reducciones significativas en la tendencia a rumiar (aparición constante de pensamientos sobre un tema o problema), dice la psicóloga.

“Investigaciones demuestran beneficios de mindfulness en las siguientes condiciones de salud física: enfermedad coronaria, hipertensión, fibromialgia, asma, psoriasis, cefaleas y esclerosis múltiple, entre otras”, agrega.

¿Quiénes pueden practicarlo?

Para Schilman, la meditación es algo que todos podemos realizar. “Pensar que uno no puede meditar sería como pensar que uno no puede respirar, concentrarse o relajarse”, expresa. Se trata de una práctica en la que la persona entra en un estado de conciencia. “Consiste en dejar la mente tal como está. Se trata de permitir que uno esté realmente donde está”, explica.

Hay quienes la confunden con un estado al que se debe llegar donde se detiene el flujo de pensamientos, pero este podría ser solamente un efecto secundario, según la experta.

Si desea practicar el Mindfulness, no necesita de ningún elemento. “Podemos hacerlo en cualquier momento. Mientras se pueda respirar, se puede meditar. La respiración nos acompaña siempre, no podemos salir de casa sin ella”, añade.

Estos son algunos ejercicios que puede practicar con sus hijos, proporcionados por Guía Infantil en su canal de YouTube:

Una manera de iniciar este estilo de vida es por medio de un ejercicio de respiración. Puede practicarlo por unos minutos o invertir mayor tiempo en ello. Recuerde que el beneficio obtenido será proporcional a la práctica que realice.

Llevar la atención a la respiración sin pretender modificarla es una manera con la que puede comenzar a practicar el Mindfulness. Obsérvela, note en qué zona del cuerpo siente con mayor intensidad. Schilman dice que nuestra mente está diseñada para pensar, así que es normal que nuestra atención se vaya con algún pensamiento. Entrene su atención para regresar al momento presente. De esta manera verá cómo mejora su atención.

Contenido relacionado:

>Aprenda a transformar los pensamientos destructivos en positivos

>Qué nos dice el subconsciente cuando dormimos

>Conozca cuáles son los pilares de la salud mental en el ambiente laboral