Estas plantas le ayudarán a disminuir el estrés en el trabajo

Las plantas renuevan el aire del ambiente, lo cual provoca mejor humor y productividad en los trabajadores. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Últimamente las plantas han dejado de ser seres inertes que únicamente están en rincones del hogar o de la oficina solo por decoración. Antes se tenía el hábito de comprarlas por estética o porque se sabía que ayudan a purificar el ambiente. Sin embargo, estas poseen muchos beneficios que van más allá de dar vida a un lugar.

“El estrés laboral se genera por varios factores, por ejemplo, cuando se considera que la persona no tiene las habilidades o recursos para cumplir con las obligaciones requeridas o cuando el trabajador no se siente valorado. También influyen factores como la temperatura de la oficina o si el trabajo se desarrolla en entornos de alto riesgo”, explica la psicóloga Andrea Hernández.

Además de practicar técnicas de relajación y llevar a cabo actividades como tomar un descanso para almorzar, buscar lugares relajados para trabajar o conversando más con los compañeros, colocar plantas en la oficina o encima del escritorio ayuda a sobrellevar la presión y ansiedad laboral.

La profesional comenta que las plantas no solo oxigenan el ambiente de la oficina, sino que también lo vuelven más fresco, lo cual ayuda a despejar la mente, a que fluya la creatividad y a disminuir el estrés de los trabajadores. También colaboran a darle personalidad a cada espacio. Algunas, incluso, pueden servir como separador entre cada escritorio.

Las plantas permiten conectar con emociones positivas, que generan un cambio en el estado de ánimo de las personas. Cuando se les dedica un poco de tiempo para su cuidado permite que se olvide de los problemas que lo agobian a diario. Por ejemplo, puede dedicar 15 minutos a la semana para regarla, limpiarla y remover la tierra, si la especie lo requiere, se sentirá más productivo y podrá utilizarlo como su momento de relajación.

También el verlas crecer y que permanezcan verdes, causa satisfacción y optimismo, lo cual es un contraste a los sentimientos negativos que causa el estrés.

“La vista y los olores de las plantas hacen que disminuya el cortisol, la hormona del estrés porque observarla da tranquilidad y sensación de bienestar. Es una actividad que no implica un movimiento físico, por lo que cualquiera puede hacerla fácil y rápidamente desde su lugar de trabajo”, argumenta Hernández.

De acuerdo con el jardinero Cristian Álvarez, las plantas también recuerdan que se deben tener cuidados personales para estar sano. Así como se dedica tiempo para cuidar al ser vivo que se tiene en el escritorio, hay que dedicar unos minutos al día para usted mismo.

Recomendaciones para oficina

Aunque todas las plantas dan los mismos beneficios en la oficina, existen algunas que no son aptas porque requieren más cuidados, como luz solar, sombra o más espacio para su crecimiento. Álvarez recomienda que antes de decidir cuál llevar a su lugar de trabajo, cuestiónese el espacio que tiene, el tipo de luz que recibirá, si la colocará en el piso o en el escritorio y con qué frecuencia podrá regarla.

Estas son las más recomendadas, según el experto:

Cactus

Esta es una buena opción para comenzar, si no está seguro del tiempo que podrá dedicarle, porque no necesita de muchos cuidados, es resistente y no ocupa mucho espacio. Pero debe tomar en cuenta que requiere luz solar, por lo que deberá colocarlo cerca de una ventana.

Aralia

Ideal para una oficina grande y que tenga privacidad porque suele crecer como un pequeño árbol. La mayoría la utiliza para división de espacios, especialmente si la oficina se encuentra en su propia casa. Necesita ser regada aproximadamente cada dos semanas y mantenerla cerca de luz natural.

Espatifilo

“El punto a favor de esta planta es que tiene flor. Existe en diferentes colores, pero el blanco brinda elegancia a las oficinas. Aunque en sus variaciones puede combinar con la decoración del lugar. Ayuda a llenar espacios y actúa como filtro para los contaminantes que hay en el ambiente. No necesita mucha luz y se puede regar dos veces por semana”, explica Álvarez.

Planta de Jade

Esta suculenta muchas personas consideran que atrae el dinero y la prosperidad, por eso también es conocida como “árbol del dinero”. Es común en oficinas porque solo requiere regarla dos veces al mes y no precisa tanta luz.

Potos

Es una de las mejores plantas decorativas porque puede ser utilizarla colgada o como enredadera. También es capaz de “eliminar tóxicos como el formaldehído, el xileno y benceno, que pueden provocar dolores de cabeza y fatiga”, opina Álvarez. Puede colocarla en una ventana, ya que una exposición luminosa ayudará a mantener sus hojas verdes. En un lugar húmedo puede tener un crecimiento rápido.

Aloe Vera

Considerada una planta medicinal por los beneficios que aporta el gel que tiene en su interior, que puede ser usado para alguna herida, también es ideal para un ambiente laboral porque requiere de pocos cuidados: regarla cada 4 días.

Sansevieria

También conocida como “orejas de burro”, es una de las más comunes en ambientes laborales porque se adapta a condiciones de poca luz y aire fresco; además porta mucho oxígeno, lo cual refresca la oficina y mantiene el aire limpio.

