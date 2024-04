A lo largo de este año, se han retirado productos de diversa índole del mercado guatemalteco debido a una posible contaminación por salmonela.

Cabe resaltar que las empresas fabricantes de los mismos retiraron de manera voluntaria estos productos debido al alto riesgo que representa no reportar esta situación.

Al respecto, Karina Donis, directora en funciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) afirma que existe una ruta a seguir de parte de las empresas para retirar cualquier producto que represente un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores, incluyendo aquellos alimentos que puedan encontrarse contaminados con salmonela o cualquier otra bacteria peligrosa.

En ese sentido, Donis enfatiza en la responsabilidad que tiene cualquier empresa de retirar de manera voluntaria cualquier producto que no sea seguro.

Pasos a seguir ante un producto inseguro

Los productos inseguros son todos aquellos que representan un riesgo para la salud, esto incluye aquellos que posiblemente estén contaminados por salmonela. Este es el protocolo a seguir en caso se presente esta situación:

La empresa fabricante debe informar de forma inmediata a la DIACO y a las autoridades correspondientes. En el caso de contaminación por salmonela, la autoridad competente sería el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Comunicar a toda la población guatemalteca sobre las especificaciones del producto: empresa que notifica el retiro, riesgos potenciales para la salud o la seguridad, lugares de venta, proceso de devolución para las personas que hayan adquirido el producto y contactos de atención al consumidor. La empresa correspondiente debe retirar el producto del mercado. Se debe realizar un informe sobre el desarrollo de la acción correctiva, su proceso y cierre con la documentación de soporte que corresponda.

El control de calidad es una pieza clave para detectar qué productos pueden contener contaminación por salmonela. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Productos proclives a contener salmonela

Algunos de estos productos son los embutidos, el pollo, la carne de res y los huevos. Según la doctora Iris Cazali, los huevos de gallina son especialmente propensos a la contaminación, sobre todo si se trata de huevos de contrabando porque se desconoce cuáles fueron los procedimientos empleados para el manejo de estos productos.

Al respecto, Cazali también menciona que la contaminación de estos alimentos se origina de diversas maneras, en especial cuando hay un manejo inapropiado de las carnes de cualquier tipo.

Cazali afirma que si los alimentos se manejan inapropiadamente, existen mayores posibilidades de contraer salmonela. En ese caso, se debe resaltar que la salmonela no muere con el frío sino con el calor, por lo cual Cazali enfatiza en la importancia de hervir, hornear, asar o cocer los alimentos a una temperatura adecuada y de la manera correcta.

También es importante tener en cuenta que, si usted prepara alimentos para otras personas debe lavarse correctamente las manos, ya que de no hacerlo, puede contaminar los utensilios que emplea y los alimentos que manipula, incluyendo frutas y verduras.

Así también, Cazali menciona que existen alimentos que no se cocinan como ciertas clases de embutidos. En cuanto al aspecto de los productos contaminados por salmonela, Cazali enfatiza que la apariencia de los mismos no luce anormal y sucede lo mismo con el olor que despiden. En otras palabras, no se puede detectar a simple vista qué productos están contaminados y cuáles no.

Por ello, es fundamental que tanto empresas fabricantes de productos alimenticios como personas individuales tomen en consideración las medidas correspondientes para evitar la transmisión de la salmonela y otras bacterias que ponen en peligro su salud y su vida.