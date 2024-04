Conocido como banano, plátano, guineo o banana, esta fruta se encuentra entre los primeros alimentos que consume un bebé, ya que aporta nutrientes sumamente necesarios para el desarrollo físico y mental de los pequeños. Además, su consumo se recomienda en personas de todas las edades.

¿Qué es el banano?

El banano se considera la fruta más popular de la región, ya que existen más de mil variedades en el mundo según diversas investigaciones. Una de las más conocidas es el banano Cavendish. Esta variante de la fruta se caracteriza por su sabor dulce y por no contener semillas. Además, su apariencia es fresca, saludable, con brillo y libre de manchas.

En cuanto a su consumo, el banano contribuye a la seguridad alimentaria de los países menos desarrollados y con déficit alimentario. En Guatemala, el 46 por ciento de bananos se producen en Escuintla, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA).

En dicho departamento, se han impulsado proyectos comunitarios para la elaboración y consumo de productos hechos a base de esta fruta para combatir la malnutrición, siendo uno de ellos la harina de banano, según reportes de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).

¿Qué beneficios tiene el banano para la salud?

Entre sus múltiples beneficios, podemos resaltar estos cinco aportes clave para su salud física, mental y emocional.

Mejora el tránsito intestinal. El banano posee un alto contenido en fibra, razón por la cual es excelente para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Es útil para el buen funcionamiento del corazón y otros órganos. Diversas investigaciones mencionan que el banano es benéfico para la salud cardiovascular por su contenido potásico. De acuerdo con la nutricionista Pilar López, del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), en comparación a otras frutas, el banano contiene una alta cantidad de potasio, así como de otros minerales como el fósforo y el magnesio. Su consumo se recomienda desde la primera infancia. Según López, el banano machacado es la primera fruta sugerida para su consumo en bebés. Un banano criollo equivale a una porción de fruta al día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 400 gramos de frutas y verduras al día, lo cual equivale a cinco porciones diarias. En el caso del banano, López menciona que un banano criollo completo equivale a una ración de fruta al día, asegurando una de las cinco porciones sugeridas. Ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Según investigaciones de la Universidad de Navarra en España, el banano es rico en triptófano, un ingrediente clave para la producción de serotonina, la cual es el neurotransmisor responsable de la regulación del estado anímico, el sueño y el apetito.

Incorporar el consumo de un banano diario a su dieta puede resultar benéfico para su salud. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Cuál es el aporte nutricional del banano?

El banano es fuente de diversos aportes nutricionales, aunque los expertos sugieren que lo idóneo es consumir frutas variadas y también vegetales. Según López, un banano aporta los siguientes nutrientes:

Energía: 109.47 kilocalorías

Carbohidratos: 28.09 gramos

Azúcares: 15.04 gramos

Fibra dietética: 3.20 gramos

Magnesio: 33.21 miligramos

Fósforo: 27.06 miligramos

Potasio: 440.34 miligramos.

Mitos acerca del consumo del banano

Existen creencias populares equivocadas sobre el consumo de banano; se piensa que no es apto para pacientes diabéticos y que, además, es una fruta que “engorda” si se come en la noche o si se mezcla con otras frutas. No obstante, es importante reiterar que el banano es fuente de fibra, lo cual permite un buen funcionamiento de la digestión.

De acuerdo con López, las personas con diabetes suelen mostrar preocupación respecto al consumo del banano. Sin embargo, la experta recomienda que se evalúe el grado de maduración del banano, ya que, si se trata de un banano maduro, no se recomienda en personas diabéticas por su contenido glucémico. No obstante, si dicha fruta no se encuentra en ese estado, es posible consumirla.

En resumen, el consumo del banano se puede incluir en una dieta balanceada rica en frutas, vegetales y otros alimentos nutritivos. Sin embargo, es recomendable que acuda a su médico particular si desea hacer cambios significativos en su dieta regular.