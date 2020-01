Qué tan frecuente los padres deben contactar a los maestros durante el año

Una buena relación entre padres y maestros favorece la confianza de los estudiantes. (Foto Prensa Libre: Servicios).

En el inicio de un nuevo ciclo escolar los maestros y padres de familia deben estar conscientes del rol importante que su relación tiene en el aprendizaje efectivo de los niños y niñas. Tanto la familia como los catedráticos son importantes en la preparación académica, por lo que una buena comunicación entre ambos facilita la adaptación escolar.

Muchos maestros dicen que no reciben suficiente información de los padres sobre los problemas o comportamientos que existen en casa, y muchos padres dicen que no saben qué es lo que la escuela espera de sus hijos y de ellos mismos. En este sentido, la psicóloga educativa Mayte Gálvez explica que la importancia de trabajar en equipo, padres de familia y docentes, radica en lograr un desarrollo integral de los estudiantes.

Mantener una comunicación efectiva y constante favorece a que la escuela conozca más allá del área educativa de los niños y que comprenda su comportamiento, el cual puede estar influenciado por situaciones que ocurren en el hogar. Además, pueden tener mejor retroalimentación de cambios que tenga el estudiante, así como identificar las áreas que se deben apoyar y potencializar.

Debido a las extensas jornadas de trabajo de los padres, es común que los maestros pasen más tiempo con los niños, por eso son ellos quienes están más pendientes del desarrollo emocional, social, cognitivo y académico de sus estudiantes. Por su parte, los padres en casa están más relacionados al área íntima de los pequeños. Al tener una retroalimentación de todas las áreas, se tiene una visión más íntegra de los niños.

Frecuencia

Gálvez indica que a inicio de ciclo es importante que se tenga comunicación amplia y eficaz con los profesores para conocer las rutinas, métodos de aprendizaje, horarios, hábitos y reglas del centro educativo. Por eso es vital asistir a las sesiones informativas que la mayoría de los colegios brindan antes de iniciar las clases.

Después de las dos primeras semanas de estudio, se puede contactar al maestro para preguntar acerca del proceso de adaptación de su hijo. Una carta en la agenda escolar o una breve plática cuando lo recoja serán importantes para identificar escenarios o situaciones que sean difíciles para el niño y se puedan corregir o ayudar a tiempo.

“La comunicación debe ser muy constante los primeros dos meses, porque será el tiempo en que el niño se acostumbre y adapte al ciclo escolar. También puede funcionar para que los padres de familia resuelvan dudas del método de aprendizaje. Después puede ser menos constante, pero siempre es importante conservar los canales de comunicación”, dice la psicóloga.

Por su parte, la profesora de educación inicial y preprimaria, Mónica Navichoque considera que la comunicación entre maestros y padres de familia debe ser un proceso constante, que se fortalezca cuando el estudiante tenga problemas de aprendizaje o cuando se sienta inseguro. Tanto los docentes como familiares deben ser consientes del rendimiento académico y brindar el apoyo necesario.

Para la profesional, es importante recalcar que la información entre ambos debe ser de doble vía, pero no solo para aspectos negativos, sino para anunciar comportamientos o cambios positivos que los menores tengan. De esta forma se incentiva a los maestros y los padres se sienten tranquilos de que sus hijos están teniendo la atención adecuada.

El recurso más recomendado para la comunicación es la agenda escolar, según las expertas. Por medio de cartas o notas puede preguntar o informar cualquier tema. Lo recomendable es que sea breve y directa. Habrá ocasiones en las que sea necesaria una llamada al colegio para platicar con los profesores o una reunión antes o después de clases. Pero reserve ese tipo de comunicación para problemas de lo ameriten.

Navichoque dice que el primer acercamiento suele ser en la sesión de padres de familia antes de iniciar las clases, en donde ambos se conocen y determinan y conocen los acuerdos de aprendizaje de los estudiantes. Luego, se utiliza la agenda como método de comunicación. Después una llamada telefónica y por último una reunión en persona. Sin embargo, el orden dependerá del método de cada docente y encargado y no tiene relación con la importancia del asunto.

La profesora recomienda que, si el centro educativo no brinda una agenda escolar, los padres de familia pueden destinar un cuaderno para este uso. Es importante el docente sepa qué cuaderno será usado de esta forma, para que pueda estar pendiente de la comunicación por esta vía.

Primer acercamiento

El primer acercamiento, en la sesión de padres de familia, Gálvez recomienda que los encargados puedan preguntar acerca de las rutinas en clase, materiales, horarios, métodos de aprendizaje y definir cómo será la comunicación entre ambos.

Respecto a los maestros, indica que es ideal que exista un espacio en donde los padres puedan hablar acerca de cómo es la dinámica familiar en casa, para que más acerca del área emocional del niño. Es importante hablar acerca de las rutinas vespertinas, de quien cuida al estudiante al llegar a casa, cómo apoyan los padres a sus hijos, entre otros temas.

“Recuerde que lo importante es crear confianza y comunicación mutua para que el centro de ambos sea el desarrollo integral de los estudiantes”, indica la psicóloga educativa.

Edades

Aunque este tipo de comunicación es más frecuente cuando los niños son pequeños, las profesionales enfatizan que debe darse en toda la vida escolar de los estudiantes, porque es importante que los padres estén pendientes de sus hijos y de formación.

“Los padres siempre tienen que estar pendientes y a disposición de colaborar con quienes están a cargo de la formación académica de sus hijos. Debido a esta falta de atención y comunicación es que muchas veces los estudiantes no tienen buenos resultados. Entonces, no existe un nivel escolar o una edad específica en donde ya no debe haber comunicación entre maestros del colegio o escuela con los padres”, concluye Navichoque.

