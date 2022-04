¿Quién lleva las riendas de nuestra vida?

Desde muy pequeña aprendía a montar caballo. Nací en una granja, así que para los 5 años ya podía montar sola. Era sencillo, solo había dos reglas. La primera: si te caes, te levantas. La segunda: Nunca dejes las riendas sueltas.

La primera regla me enseño que en la vida nos vamos a caer, algunas veces va a doler más que otras. Pero de que nos caemos, nos caemos. Así que no valía tanto la pena pensarlo, tan solo necesitaba saber que después de revisar que todo estuviera bien, uno se monta de nuevo. Se podrán imaginar que esto me ha servido mucho en la vida.