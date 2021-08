Razones por las cuales tu rendimiento running no mejora

Correr es una de las actividades más fáciles de realizar, pues a diferencia de otro tipo de ejercicios no requiere inscribirse en ningún gimnasio o club deportivo. Sin embargo, los deportistas aficionados quizá noten que, pese al tiempo que llevan haciendo running, no consiguen mejorar su rendimiento para hacer más distancia.

Por esta razón, expertos de la Clínica Mayo y Adidas ofrecen algunas recomendaciones que podrían ayudar a mejorar el running.

Primero que nada, muchos runners se acostumbran a correr siempre por la misma ruta y a un mismo ritmo. Sin duda, esta actividad mejora la forma física y permite liberar el estrés. Pero la monotonía no sólo hace que se pierda motivación, también contribuye para que las carreras se hagan más lentas y pesadas.

Foto: dsandzhiev/ Pixabay.

Por esta razón, si todos los entrenamientos son iguales en ritmo, distancia y superficie provocará que se llegue a una meseta y no haya más avances. Para evitarlo se debe probar correr en colinas, senderos y hacer intervalos.

Se trata de dejar atrás las superficies de cemento y caminos asfaltados, de esta forma el cuerpo aprenderá a reaccionar a diversos retos adaptándose en cada zancada y se dará un giro interesante a las carreras.

Foto: StockSnap/ Pixabay.

También se posible acelerar y desacelerar haciendo pequeños sprints en los entrenamientos de resistencia. Así se combate la monotonía y se obtienen mejores resultados, pues correr a la misma velocidad provocará que no se noten cambios en el rendimiento.

Para ello se puede aumentar la velocidad de forma progresiva pasando de un ritmo de recuperación a un sprint en una distancia de 80 a 100 metros. Después se debe desacelerar de forma paulatina hasta llegar a un ritmo de trote. Una recomendación sería terminar una carrera con uno de estos sprints.

Foto: Brian Metzler/Unsplash.

Los expertos aconsejan no descansar demasiado o dejar de correr por días. Eso no sólo dificultará que no haya mejoras, también podría contribuir a que sea más fácil lastimarse al hacer running.