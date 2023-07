Receta del siglo XIX: Increíbles alfajores argentinos

“Los alfajores son uno de los postres favoritos en mi país de origen, Argentina. No obstante, este platillo se originó en Andalucía, España, con influencias arábigas, según el libro Alfajor argentino, historia de un ícono, de Jorge D’Agostini. Pero tanto en Argentina como en Guatemala compartimos parte de esta historia cultural y gastronómica”, señala el chef Ariel Trod, del restaurante Palermo Buenos Aires, quien vive en Guatemala desde hace 10 años y quien preparó una receta especial de este dulce bocadillo, que llegó a Argentina en el siglo XIX.

“El alfajor es un placer cotidiano de los argentinos, está en nuestra gastronomía habitual. Simplemente es indispensable en nuestro día a día. En Argentina encuentras gran cantidad de variedades, pero a mi me gusta transmitir la tradición y tener el placer de compartirlo con la familia y amigos”, dice el chef. “Durante mi estadía en Guatemala, me he sentido en casa y me encanta la idea de que disfruten de este manjar”, añade.