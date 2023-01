Recomendaciones para cumplir con el manejo del tiempo y las metas del año

Durante el 2022 muchos perdieron a familiares, algunos perdimos amigos, ciertos negocios cerraron, hubo emprendimientos que ya no siguieron, la canasta básica está en franco y total aumento tanto como los servicios.

No fue un año fácil para la mayoría de las personas en todo el mundo.

Cuesta, sí, y es retador, pero debemos de dejar todo eso atrás, tomarlo como un aprendizaje, quedarnos con lo bueno y desechar lo malo, por esta razón es que quise escribir acerca de las metas, las cuales deben de estar presentes en todas las áreas en nuestra vida y menciono algunos puntos que son esenciales para lograrlas.

Primero las metas deben de tener una fecha límite, programada para lograrse si no solo son sueños y también deben de tener algunos pasos, los cuales recomiendo seguir y los expongo de esta forma:

Específicas: exactamente qué voy a lograr.

Medibles: en qué fecha las voy a alcanzar.

Logrables: en este punto deseo detenerme un momento porque sí deben de ser retadoras, que nos exijan más de lo que estamos acostumbrados para lograr lo que deseamos, y al mismo tiempo realistas. De esa forma no las abandonaremos porque no fueron alcanzadas.

Compatibles: no se vale perder lo más importante por lograr algo que al final solo era bueno para nosotros.

Programables: al ser específicas y medibles, estas deben de estar en nuestra agenda con hora, fecha, procedimiento y tiempo de lograrlas.

Es entonces cuando alineamos las metas, dejan de ser sueños y se convierten en algo totalmente productivo para nuestra vida personal y laboral, es cuando a eso que tenemos en nuestro corazón le damos sentido, le damos forma y al final disfrutamos del resultado de lograrlas.

Estamos ya en un nuevo año y es un momento clave para tener todo, absolutamente todo, claro sobre lo que deseamos para diciembre del 2023, en lo familiar, personal, laboral, económico, etc. Es un precioso momento que nos permite volvernos a enfocar, no darnos por vencidos y alcanzar lo que en nuestro corazón ha estado siempre.

No es una tarea fácil y si analizamos el 2022 estarán de acuerdo conmigo en que hay varias metas que no se lograron, por lo tanto, es momento de limpiar la mesa, de tomar todo lo que no se logró, programarlo en nuestra agenda y colocarle fecha.

El objetivo principal es no iniciar un nuevo año con pendientes, sino que al colocarles fechas serán actividades productivas. Que el nuevo año marque la diferencia en nuestra vida.

*info@chmanejodeltiempo.com, www.chmanejodeltiempo.com.