Regreso a clases: cómo preparar loncheras saludables

Para que los niños aprendan buenos hábitos alimenticios es indispensable que las loncheras sean un complemento de las comidas diarias, ya que no deben reemplazar el desayuno ni el almuerzo, explica la pediatra Carolina Álvarez. “La idea es que por medio de la comida se dé energía a los niños de forma saludable. Por ello las refacciones no deben ser solo para satisfacer el hambre de nuestros hijos, sino para nutrirlos. Una lonchera completa es la que tiene alimentos ricos y que benefician su crecimiento”.

Preparar las loncheras es una tarea difícil, ya que muchas veces se tiene poco tiempo en las mañanas, por lo que se recomienda hacer el menú por semana y comprar los ingredientes sábado o domingo. De esta manera evitará alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares, entre otros. Una lonchera saludable debe incluir frutas, verduras, carbohidratos, proteína y grasas. Al saber qué comida toca cada día será más fácil su preparación y se podría variar según los gustos de los niños.

“Cuando preparamos las loncheras no peleemos con los alimentos que no les gustan a nuestros hijos, sino que tratemos de enmascarar su sabor con otras comidas que sí sean de su agrado. Por ejemplo, si no le gusta el tomate, pero sí el huevo, podemos cocinar huevos revueltos con tomate o un sándwich con jamón y queso y le agregamos el tomate”, opina Yosseline Gutiérrez, nutricionista.

La profesional agrega que para cumplir las funciones de una refacción se deben incluir tres grupos de alimentos.

Lea más | Regreso a clases: ¿Cómo enseñarles a los niños qué alimentos elegir?

Grupo energético: en este se incluyen todos los alimentos que son fuente de grasas saludables y carbohidratos. Los niños están aprendiendo y jugando, por lo que necesitan energía para desempeñar sus actividades. La mejor manera de incluirlos es en un sándwich.

Grupo constructor: acá se integran las proteínas, ya que dan nutrientes básicos para el crecimiento sano; también se incluyen los cereales como pan o tortilla. Los lácteos aportan los requerimientos de proteína, calcio, zinc, vitaminas A, D y B1, pero se deben escoger, de preferencia, los que tengan menor contenido de azúcar.

Grupo protector: las frutas y verduras son las que brindan más vitaminas y minerales, por lo que dan defensas al organismo.

No olvide que en una lonchera también se debe incluir una bebida, ya que los niños están en constante actividad física. Además, mantenerse hidratados ayuda a regular la temperatura corporal y facilita el proceso de digestión. Entre las mejores opciones de bebidas está un pachón con agua y refrescos naturales que no incluyan demasiada azúcar.

Quizá le interese | Higiene y recipientes adecuados son necesarios para conservar la refacción

Si a los niños les gustan los licuados de frutas también pueden funcionar para dar variedad al menú.

Recomendaciones para preparar la lonchera