Seis datos sobre los gatos negros para erradicar creencias falsas

Es importante conocer la experiencia de personas que han tenido o tienen como mascotas a gatos negros, para comprender que estos felinos no son de “mal augurio”, como algunos creen. Margarita de Tanimoto adoptó a Tommy cuando tenía 1 mes y medio de edad, hace siete años, y antes de eso, nunca había tenido gatos y mucho menos negros.

“Familiares y amigos me decían que desistiera de hacerlo, porque me iba a ‘robar el alma, que era de mala suerte, que era satánico o que hacen actividad paranormal, pero yo sabía que todo eso no era’ cierto”, señala, lo cual, por supuesto, era falso. Tommy, dice, conquistó su corazón, pues es un gato muy cariñoso, decidido, inteligente, le gusta ser consentido, que lo acaricien “y la cuida y entiende”. “Él se da cuenta cuando estoy enferma y se queda conmigo todo el tiempo y ronronea. Es muy fiel. Ha sido una gran experiencia tenerlo”, dice.