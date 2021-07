Síndrome del impostor: ¿qué es y cómo saber si lo padeces?

Cuando una persona no reconoce su propio esfuerzo y piensa que ha obtenido sus logros por suerte o casualidad, se trata del síndrome del impostor. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

Cuando una persona no reconoce su propio esfuerzo y piensa que ha obtenido sus logros por suerte o casualidad, se trata del síndrome del impostor. Pero, ¿por qué afecta más a las mujeres?.

La experta en el tema, Saskia de Winter, explicó en entrevista para Forbes México que las raíces del síndrome del impostor tienen cimientos desde el entorno familiar. El rechazo y los comparativos suelen detonar este desorden durante la adultez.

“Las mujeres vivimos en un país machista en donde se nos compara con otros hombres y nos brindan menos oportunidades por el simple hecho de ser mujeres, entonces es cultural y global, son espacios en donde hay sobre-exigencia y un autosabotaje muy fuerte”, profundiza Saskia.

¿Tengo el síndrome del impostor?

A manera de guía, Saskia de Winter plantea las siguientes preguntas y recomienda buscar ayuda profesional, entre más se responda sí a lo largo del cuestionario, es más alta la probabilidad de tener síndrome del impostor.

¿Eres perfeccionista?

¿Prefieres trabajar sola?

El síndrome del impostor no debe confundirse con la depresión, sin embargo… ¿entras en procesos de ansiedad o depresión?

¿Consideras ser adicta al trabajo?

¿Tienes miedo a ser evaluada o juzgada?

¿Minimizas los halagos que te hacen otras personas?

¿Te consideras como una farsa y temes ser descubierta tal como lo sería un “impostor”?

Reconocer nuestras habilidades reales y pedir apoyo, entender que cualquier persona se equivoca aporta un enfoque diferente a la hora de buscar apoyo y poder disfrutar sus logros.

Como consejo final, Saskia dice: “no soy lo que me pasó o lo que me ocurre, pero si soy en quien elijo convertirme día a día. No soy el accidente, no soy el fracaso, no soy la pérdida, no soy el papá que abandona. Soy la que elijo convertirme día a día a pesar de las circunstancias, ¿qué voy a hacer al respecto para ser una mejor empresaria, una mejor compañera de trabajo, la mejor líder, una mejor amiga? Ahí está”.

* En alianza con Forbes México, artículo de Forbes Staff.