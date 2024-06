La fiebre tifoidea es una enfermedad que está afectando en Guatemala. Por esto, los síntomas deben tomarse en cuenta, para tratar la infección a tiempo y no tener repercusiones graves.

Esta infección es causada por la bacteria Salmonella Typhi, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta bacteria se encuentra en aguas, bebidas y alimentos manejados con anterioridad por personas enfermas.

Se menciona que esta dolencia se multiplica al ingresar al cuerpo humano, moviéndose al torrente circulatorio.

Se ha visto una disminución de la enfermedad a partir del tratamiento con antibióticos y por las regulaciones de limpieza de aguas y control de eliminación de desechos humanos. Esto genera, según Mayo Clinic, menos personas portadoras de esta bacteria.

No obstante, la OMS indica que la mencionada bacteria sigue siendo frecuente en regiones de África, Asia, el Mediterráneo y el Pacífico Occidental.

Cómo se contrae

El microorganismo de la fiebre tifoidea vive dentro de los seres humanos, que la portan en la sangre e intestinos, aunque en algunos casos las personas son solo portadoras y nunca desarrollan los síntomas.

The New York State Department of Health, detalla que solo un 3% de los portadores acarrean esta bacteria de por vida. Además, esto es más común en personas adultas.

Por otro lado, la OMS puntualiza la urbanización y el cambio climático como causas clave de la incrementación de esta enfermedad en el mundo.

Asimismo, The New York State Department of Health también asegura que solamente las personas que entre sus síntomas esté la diarrea y que además no puedan controlarla deben ser aislados. Los demás, cuando los síntomas pasen, pueden regresar a la normalidad, tomando precauciones para no afectar a los demás.

Síntomas

Entre los síntomas iniciales que se pueden percibir al contraer la enfermedad son los siguientes:

Fiebres que pueden llegar a los 40 grados Celsius

Dolor de cabeza

Dolor de estomago

Dolor de músculos

Debilidad y cansancio

Diarrea o estreñimiento

Tos

Perdida de apetito

Erupciones cutáneas

Aumento del tamaño del bazo y del hígado

Por otro lado, esta enfermedad puede causar más problemas luego de los síntomas iniciales, entre los que se encuentra el estómago hinchado y problemas en los intestinos.

Entre los síntomas se encuentran fiebres altas. (Foto Prensa Libre: Polina Tankilevitch en pexels.com).

Resistencia a los antibióticos

A pesar del efectivo tratamiento de la enfermedad con antibióticos, la OMS informó que la bacteria ha desarrollado una resistencia a los medicamentos, lo cual facilita que esta infección se propague.

Según Medical News Today la tasa de resistencia de la bacteria a los antibióticos que se está registrando es del 35%.

Consecuencias

Datos de la OMS recopilados en el 2019, resaltan que la fiebre tifoidea afecta anualmente a 9 millones de personas, de las cuales, fallecen una aproximando de100 mil.

Cuando no se recibe un tratamiento apropiado para la enfermedad, es mortal un 25%, según Medical News Today.

En situaciones extremas, una persona infectada puede llegar a:

Confundirse

Incapacidad de prestar atención y reaccionar

Miocarditis

Endocarditis

Infección en los vasos sanguíneos

Neumonía

Infección en los riñones

Problemas psiquiátricos

Además de esto, se pueden observar situaciones comprometedoras para la salud como el sangrado intestinal, muerte de las células pertenecientes al intestino delgado y grueso e infecciones por todo el cuerpo.

información recopilada de la OMS, The New York State Department of Health, Mayo Clinic y Medical news today