Tinnitus: trastornos que provocan zumbidos constantes en el oído

El tinnitus es una trastorno común que varias personas no saben que padecen. (Foto Prensa Libre: Servicios).

¿Alguna vez, luego de estar en un lugar con demasiado ruido, ha escuchado un zumbido en su en su oído que no se apaga con nada, hasta ya estar en un espacio tranquilo y luego de varias horas? A la mayoría de las personas le ha pasado, sin embargo, a algunas les ha durado más de 24 horas y al acudir con un especialista han detectado que padecen de tinnitus.

De acuerdo con el otorrinolaringólogo César Bravo, el tinnitus es la percepción de un sonido o zumbido interno del oído cuando no hay ningún tipo de fuente externa que lo produzca. Este ruido no existe fuera de los oídos y solo lo percibe, la mayoría de las veces, la persona afectada.

“El tinnitus es también conocido como acúfenos. Es un síntoma muy frecuente en varias personas. En Estados Unidos varios lo padecen, pero alrededor de 10 millones de personas dicen que sí les provoca molestia. El resto ha aprendido a vivir con ello”, afirma el médico.

El portal digital Medline Plus, indica que este tipo de zumbidos en el oído no son una enfermedad en sí misma, sino que es síntoma de un trastorno no diagnosticado, como la pérdida de la audición relacionada con la edad, una lesión en el oído o un trastorno en el aparato circulatorio. Por lo tanto, puede ser reducido cuando se toman tratamientos para la causa de fondo detectada.

Síntomas

Por su parte, la otorrinolaringóloga María René de León explica que, aunque el tinnitus haca referencia a un zumbido en el oído pueden presentarse también timbres, chasquidos y rugidos. “Los rugidos es cuando escuchamos como si tuviéramos agua dentro del oído”, dice la profesional.

El ruido puede variar de tono, ya que algunas personas presentan molestias de un chillido alto, hasta uno muy grave. Incluso, puede afectar su concentración y provocar dolor de cabeza de tan alto que escucha el zumbido. Además, es más molesto cuando se presenta en ambos oídos.

El tinnitus puede ser subjetivo, el cual se caracteriza cuando solo lo puede escuchar la persona afectada. “Este es el tipo más común. Una de las causas puede ser problemas con los nervios auditivos o enfermedades en la parte del cerebro que interpreta las señales nerviosas, que se llaman vías auditivas”, dice De León.

También existe el tinnitus objetivo, que es el zumbido que tanto el paciente como el médico al hacer la evaluación pueden percibir. Según De León, este tipo es provocado por problemas en los vasos sanguíneos o problemas en el oído interno.

Causas

Las causas que provocan este malestar son muy amplias, considerando que es el síntoma de problemas subyacentes. Por lo tanto, lo puede provocar desde algo simple como un pedazo de cerumen que bloquea el canal auditivo, hasta problemas de hipertensión, triglicéridos, infecciones en el oído, cambios hormonales (específicamente en mujeres) o enfermedades crónicas como problemas cardiacos o de los vasos sanguíneos, tumores cerebrales y pérdida de audición.

“La mayoría de los pacientes con tinnitus suelen tener otros problemas subyacentes, el principal es la pérdida de audición. Es decir, la mayoría que tienen pérdida de audición presentan como síntoma inicial la aparición del tinnitus”, dice Bravo.

Otra de las causas principales es el ruido excesivo. Por eso, quienes trabajan en lugares con ruidos muy altos, como en una fábrica, construcción o los músicos, con el tiempo puede desarrollar tinnitus, porque se dañan las células sensoriales del oído interno.

“No hay que asustarse mucho cuando escuche un zumbido o algo parecido. Porque la fatiga, depresión, ansiedad y problemas con la memoria y concentración también pueden provocar esta molestia. Por eso lo recomendable es que cuando se percate del zumbido y si después de 24 horas, aproximadamente, no ha disminuido, mejor viste al médico”, dice De León.

¿Cuándo acudir al médico?

Según los especialistas, es recomendable acudir al médico cuando el tinnitus es molesto y afecta sus actividades diarias. También cuando lo comienza a percibir luego de padecer infección en las vías respiratorios superiores o resfriado y no mejora después de una semana.

“Cuando comienza a tener síntomas como pérdida de audición repentina o mareos, además del zumbido de la tinnitus, lo mejor es acudir lo más pronto posible al médico”, afirma De León.

Contenido relacionado

>¿Quiere saber si su oído funciona bien?, intente escuchar estos sonidos

>Mi vida con tinnitus, el síndrome que te hace escuchar zumbidos constantes en los oídos: “Llevo 5 años sin saber lo que es el silencio”

>¿Es saludable escuchar música con audífonos?