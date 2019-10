Tips prácticos para empezar bien el día

Enfrentar el día con una buena actitud, nos predispone positivamente para enfrentar las actividades del día. (Foto Prensa Libre: Servicios).

‘La manera en que percibimos las cosas determina cómo vamos a actuar. Todo depende de la actitud de cómo enfrentemos las actividades del día’, dice Cloe Muñoz, psicóloga clínica. Así que vale la pena recordar que su actitud es determinante para estar bien. Asimismo, esta es clave para determinar cuánta energía le dedicaremos las tareas que debemos realizar, agrega Muñoz.

Y, aunque se escuche sencillo, esto representa algunos retos, ya que hay días en los que no todo parece salir como esperamos. Una situación frecuente, dice Muñoz, es que, cuando hay sucesos negativos en los primeros momentos del día, hay quienes se predisponen a que el resto del día continuará de la misma forma. ‘Que esto sucede no significa que no se pueda cambiar después’, expresa. Por lo tanto, es importante que, a pesar de los inconvenientes, aprendamos a vivir ‘el aquí y el ahora’ con la mejor actitud.

Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra actitud ante la vida?

Hay algunas acciones que son clave para mejorar nuestra actitud y tener una perspectiva positiva, pero lo primero que debemos hacer es recordar que hay elementos que podemos controlar y hay situaciones que se salen de nuestras manos. ‘Lo que podemos controlar son los sentimientos, los pensamientos y la propia actitud’, dice Muñoz. Así que, a pesar de las circunstancias, debemos aprender a sonreír.

De igual forma, para lograr un cambio de actitud, podemos trabajar en una rutina. Según Muñoz, esta no debe ser rígida o estructurada, y debe ser personalizada. ‘Cada quien construye su propia rutina; a cada persona le funciona algo distinto’, explica. Otro detalle que es importante recordar es que, al no ser una práctica rígida, está bien si no siempre lo hacemos todo en el mismo orden o pasamos por alto alguno de los ‘pasos’. ‘Si algo se nos olvida, no pasa nada. Lo importante es continuar con la buena actitud’, agrega la psicóloga.

Así que tome en cuenta los siguientes tips

Para iniciar un buen día, empecemos desde la noche anterior.

De acuerdo con Muñoz, para iniciar un buen día, debemos empezar por organizarnos desde la noche anterior, de manera que podamos descansar entre 7 y 8 horas, si somos adultos. Parte de esa organización, es alistar el atuendo que utilizaremos el día siguiente, que esté planchado. Esto nos permitirá ahorrar tiempo y evitar el estrés en los primeros momentos del día. De igual forma, podemos adelantar tareas como la preparación de la refacción y el almuerzo, si fuera el caso.

Otro tip es que no pospongamos la alarma, pues es un mal hábito que muchas personas hacen por el mito de que ese tiempo extra les permitirá descansar lo que les ha hecho falta.

‘Existen los ciclos de sueño y es hasta las últimas dos fases en las que el cuerpo recibe el descanso. Entonces, al programar la alarma diez minutos después, solo confundimos a nuestro cerebro y despertamos desorientados’, explica. Entonces, lo ideal es levantarse en cuanto suena la alarma.

Además, lo ideal es levantarse temprano porque, al contar con un poco más de tiempo, podrá realizar sus primeras actividades de la mañana de una forma más relajada. Esto le garantizará aumentar las posibilidades de tener un buen día.

Estirarse y beber agua

Antes de levantarse, es recomendable que estire su cuerpo, pues esto le permitirá preparar sus músculos para moverse y también para facilitar la circulación de la sangre. De igual forma, debe recordar que es importante beber agua durante la mañana, pues ‘mientras dormimos nos deshidratamos, entonces debemos refrescarnos e hidratarnos’, explica Muñoz.

Desayunar bien

No es un secreto que el desayuno es la comida más importante del día. Es cuando, a través de la ingesta de alimentos, adquirimos energía para nuestras actividades del día. Así que no deje que las carreras de la rutina absorban el tiempo que le corresponde al desayuno y prepare una comida saludable y nutritiva.

Parte de los buenos hábitos alimenticios, además de qué comemos, es cómo comemos. Así que, tómese su tiempo, siéntese y concéntrese en disfrutar de cada sabor, triture bien los alimentos. Esto también favorecerá el proceso de digestión. Para Muñoz, debe invertir entre 10 y 20 minutos para desayunar.

De acuerdo con Iris García, nutricionista, es importante morder con tranquilidad los alimentos y estar consciente al comer, así como evitar las distracciones con el teléfono o la televisión. Asimismo, Héctor Luna, gastroenterólogo, explica que debe comer con tranquilidad, pues esto evitará que el estómago produzca ácidos gástricos de más y que se esfuerce más de lo necesario.

El cuidado personal

Los hábitos de higiene son fundamentales para nuestra salud y, especialmente por las mañanas, debe ponerlos en práctica. Lave sus dientes, tome una ducha y cuide de oler muy bien. De igual forma, esto se relaciona con la autoestima, ya que, al darle importancia a actividades tan sencillas como estas, dice Muñoz, nos estamos haciendo saber que lo merecemos.

También se trata de una forma de cuidar su autoestima. Tome un momento para usted, peine su cabello y agregue rutinas de belleza. Otro tip sencillo que ayuda a mantener una actitud positiva es sonreírse al espejo, ya que esto lo predispone para enfrentar las tareas diarias.

Una forma de autoapoyarse, relacionada con la sonrisa, es elegir la forma en que verá las circunstancias. ‘Tome cada tarea a la vez de una manera positiva, ponga empeño y esfuerzo’, dice Muñoz.

Organizar el día

Administre su tiempo, dice Muñoz, ya que, de lo contrario ‘corremos, nos ofuscamos y terminamos siendo menos productivos’. Entonces, la recomendación es planificar sus tareas y hacer una a la vez. ‘Analice sus tareas entre urgencia e importancia’, dice Muñoz.

