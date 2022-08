Trucos para que el agua tenga más sabor

Algunas asociaciones de salud recomiendan ingerir al menos 1,5 litros diarios, y aseguran que si uno bebe menos de un litro por jornada no le da al cuerpo el líquido que realmente necesita. ¿Qué puede hacerse entonces para que todos incorporen la cantidad necesaria a sus rutinas?

Un buen truco para quienes no se sienten atraídos por el agua por su falta de sabor es añadirle algún sabor recurriendo a las hierbas o a las frutas. Es ideal para crear una bebida, ya sea a partir de agua del grifo o con agua mineral, y no tendrá ni azúcares, ni añadidos químicos. A diferencia por supuesto de las bebidas saborizadas que se compran en cualquier tienda. “Esos añadidos de sabor natural serán un guiño para atraer a las personas que no suelen beber agua con demasiadas ganas”, dice el somelier de agua André Uhlig.