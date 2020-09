Vacaciones durante la pandemia: cómo desconectarse del trabajo y entretenerse

Dedicarse a uno mismo y relajarse es una de las metas durante las vacaciones. (Foto Prensa Libre: Link Hoang on Unsplash).

Las vacaciones son esos días en los que todos deseamos desconectarnos de la rutina del trabajo y dedicar tiempo para nosotros mismos. Ya sea por exceso de trabajo, de los problemas que se presentan a diario o por el cansancio, este periodo de desconexión es vital para continuar con nuestras labores. Este año, por la pandemia del covid-19, los profesionales recomiendan más tomar un descanso.

“La situación del covid-19 ha provocado más estrés e intriga en nuestra rutina. Varios han tenido problemas laborales y personales, por lo que es más necesario un descanso. Quizá teníamos programado este año viajar a otro país o visitar uno de los lugares turísticos de Guatemala, pero ahora da miedo. Lo recomendable es quedarse en casa, pero eso no significa seguir trabajando ni estar aburrido”, comenta Miguel Ángel López, psicólogo y coach de vida.

Debido a que en Guatemala varios departamentos continúan en rojo, según el sistema de alertas de covid-19, no es recomendable salir durante las vacaciones, para evitar contagio del virus. Esto no significa que no se pueda disfrutar el periodo de descanso, ni que se deba seguir trabajando. Al contrario, al estar en su hogar, debe hacer tiempo de calidad para usted.

Es recomendable priorizar la calidad de las vacaciones antes que la cantidad. De poco sirve tener una gran cantidad de vacaciones si estas son interrumpidas por obligaciones. Por lo tanto, para que las vacaciones tengan su efecto se recomienda priorizar la calidad del tiempo de desconexión y alargarlo el mayor tiempo posible de forma ininterrumpida.

Para lograrlo, también se recomienda poner límites al mundo digital, para olvidarse de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp relacionados al trabajo. Recuerde que hay compañeros de trabajo que pueden atender alguna emergencia mientras está ausente. Aunque, si no es posible desconectarse totalmente, al menos hágalo por periodos de tiempo durante el día. Establezca horarios para ver cosas pequeñas del trabajo, como 2 horas en la mañana y 1 por la tarde.

¿Cómo entretenerse?

Debido a que en Guatemala hay más de 8 mil casos activos de covid-19, todavía se recomienda quedarse en casa y no salir si no es necesario. Por ello, enlistamos algunas actividades que puede realizar mientras está de vacaciones.

Tome una pausa de los aparatos electrónicos y opte por los juegos de mesa para disfrutar un tiempo en familia o lea su libro favorito, o el que tenía pendiente de terminar. Estas actividades le permitirán relajarse y olvidar cualquier notificación laboral que llegue a su celular.

Planifique disfrutar tiempo con su familia, ya que cuando se está trabajando es más complicado pasar horas juntos. Adecúese a la rutina de sus hijos y prepare, por ejemplo, un camping en la sala o en el jardín. En donde tenga un espacio grande, coloque la tienda de campaña o constrúyanla con sábanas. Colóquele luz y puede leer cuentos, jugar o platicar con los más pequeños.

Mínimo una vez por semana, realice su propio spa en casa, con velas de su aroma favorito, prepare mascarillas para el rostro y use cremas exfoliantes para cuidar su piel. Dedique al menos 1 hora para relajarse.

¿Tenía planeado viajar?

Actualmente existen varias páginas que le permiten conocer varios lugares sin salir de casa. Por ejemplo, Youvisit lo invita a recorrer Nueva York desde un helicóptero, así como conocer la historia y datos curiosos de la Estatua de la Libertad. Además, usted puede escoger otros lugares alrededor del mundo.

En Cusco360.com puede recorrer Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, desde una vista de 360°.

El museo más visitado del mundo, Museo Louvre de París, ofrece un recorrido virtual y conocer varias de sus obras más famosas.

Puede acceder a las cámaras en vivo de varios zoológicos, como el Smithsonian, el de San Diego, el de Dublín, para conocer qué hacen los animales a esta hora del día.

Además, puede optar por actividades que le diviertan y le sean útiles como tomar algún curso de cocina o experimentar cualquier platillo de comida. Desde snacks fáciles de preparar, seguir alguna receta para el almuerzo o cocinar algún postre le será de distracción. Puede hacerlo solo o con su familia.