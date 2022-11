Vida, familia y navidad: Época de vivir

La época de fin de año o temporada navideña requerirá de los padres: ajustes en tiempo, buscar actividades para los hijos, evitando así que vivan el ocio en todas sus manifestaciones y que la pereza se instale para no luchar y empezar a vivir de pequeños esfuerzos. Es necesario para ello que los ajustes sean para experimentar cosas nuevas en el ser, hacer y en el tener, de manera controlada y gradual, lo que en realidad necesitan todos en casa para finalizar el año juntos y acoplados adecuadamente.

Las fiestas de fin de año requieren de ajustes para que las finanzas no sean un peso que en el año venidero se arrastren por los siguientes seis meses o más; el mejor consejo es comprar lo que se puede e idealmente se necesita y no lo que se desea. Se debe enseñar a los hijos que sus deseos son siempre más grandes que sus posibilidades, enseñarles a vivir las compras de manera escalonada, no todo en la misma fecha, poco a poco cada celebración del año con algo y todo hay que ganárselo con esfuerzo. En el cariño está el esfuerzo, la persona se esfuerza por hacer las cosas porque quieren el bien para sí mismos y para los demás.

Cuando se actúa con medida y sobriedad se formarán personas prudentes, con reciedumbre para afrontar los momentos de decisión y satisfechos de lo que tienen. Es por ello, por lo que la Navidad es época de decisión y de tomar las mejores oportunidades en lo material y en el ser; ese decidir con quién disfrutar las fiestas y cómo hacerlo es importante.

Se debe vivir una fiesta rodeados de personas que aporten: paz, tranquilidad, amor, valores de vida que enriquecen y fortalecen para entender la Navidad de mejor manera.

Algunos consejos:

Planificar, acorde a las necesidades y creencias de la familia. Coherencia, comprar lo que se puede, acorde a lo que se tiene y se necesita, no a lo que se quiere. Organizar la celebración ubicando a la familia en posiciones de acercamiento, no de enfrentamiento, acercarse da bienestar y refuerza su sentido de pertenencia. Para ello pensar que todos estén a gusto, alejar a las personas que no concuerdan y tienden a divertirse discutiendo. Tener un momento en la mesa y en la celebración para vivir el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús.