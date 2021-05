Android 12: el nuevo diseño del sistema operativo para móviles y todas sus novedades (por qué Google dice que tiene aspecto “juguetón”)

La nueva versión de Android revoluciona su diseño con grandes botones al estilo de burbujas y un aspecto general que la propia compañía calificó de “juguetón”.

Se trata de uno de los cambios de estética más radicales por los que ha pasado el software en sus 12 años de historia, con una apuesta atrevida no sólo por las dimensiones, también porque recurre a elementos circulares o a ángulos muy suaves siempre que es posible, así como a las animaciones y los colores cambiantes.

Todo ello le confiere un aspecto menos serio que en versiones anteriores, más desinhibido y “juguetón”, además de hacerlo más accesible e intuitivo para todos los públicos.

Además de los botones, el reloj que aparece cuando la pantalla está bloqueada ha aumentado significativamente su tamaño, y uno de los aspectos más curiosos es que cada vez que el usuario cambie el fondo de pantalla, Android le sugerirá de forma automática modificar los colores de la interfaz para que combinen.

Android has a new look. Inspired by Material You, we’ve rethought the entire experience for #Android12 , from colors to shapes, light and motion. It’s more personal and expressive — a one-of-a-kind design, just for you. pic.twitter.com/xCRLr7XLWM

Como cualquier cambio así de drástico, el diseño de Android 12 enseguida generó multitud de defensores y detractores, que acudieron a las redes sociales para expresar su entusiasmo o disconformidad nada más revelarse las primeras imágenes del nuevo software en la conferencia de desarrolladores I/O de Google.

En materia de seguridad y privacidad, Android 12 añade un nuevo indicador -un pequeño punto verde en la parte superior derecha de la pantalla- para alertar al usuario cuando alguna de las aplicaciones esté utilizando la cámara o el micrófono.

Además de Android, la multinacional estadounidense aprovechó el inicio de esta conferencia para presentar su nueva plataforma de trabajo Smart Canvas, que integra y profundiza la comunicación entre varias de sus aplicaciones más populares como Docs, Meet, Tasks, Sheets y Slides.

Así, Smart Canvas permite, por ejemplo, enlazar distintos documentos, hojas de cálculo y presentaciones entre sí, asignar tareas a miembros concretos del equipo, elaborar tablas de “brainstorming” (lluvia de ideas) para proyectos, crear listas de trabajos por hacer y etiquetar a los empleados.

Lea también: El argentino que compró el dominio de Google por menos de US$3

Además, los documentos, hojas de cálculo y diapositivas se podrán compartir en las videoconferencias de Meet.

Y a partir de otoño, las videoconferencias podrán integrarse directamente en Docs, Sheets y Slides, de manera que un usuario podrá iniciar una llamada desde cualquiera de estas aplicaciones si así lo desea.

Otra de las novedades presentadas este martes 18 de mayo por Google fue la mejora de los sistemas de inteligencia artificial para alertar al usuario cuando esté usando lenguaje no inclusivo, ofensivo o demasiado confuso.

En cuanto a su popular servicio de mapas Google Maps, la firma del buscador online anunció dos nuevas modalidades: una que sugiere la ruta más segura y que dirige al usuario por las calles en las que se registran menos accidentes y otra que prioriza la ruta más sostenible ecológicamente, en la que se generarán menos emisiones de dióxido de carbono.

Además: El truco para ver cuánto (cree) Google que sabe de nosotros

Google Photos también recibió varias actualizaciones, entre ellas la posibilidad de crear carpetas cerradas y protegidas por una contraseña que no se mostrarán en la pantalla principal, así como la nueva funcionalidad de “momentos cinematográficos”, que crea una animación automática con base en varias fotografías.

Photography plays an important role in shaping how people see you and how you see yourself. That’s why we’ve been working with industry experts like @thekirakelly, @micaiah_carter & @deunivory to build a more accurate and equitable camera for people of color. #ImageEquity pic.twitter.com/Vz6z9Gox6k

— Google (@Google) May 18, 2021