Apple Vision Pro: Tim Cook da la bienvenida a las nuevas gafas de realidad virtual

A Heraldo Rosario, un arquitecto dominicano afincado en Nueva York, no le importó que el termómetro marcara 3 grados ni que estuviera lloviendo, él se puso en la cola de la tienda de Apple a las 6:30 de la mañana -una hora y media antes de que abriera- y aun así tenía a más de una decena de personas por delante.

“Me siento bien al saber que soy parte del comienzo de algo nuevo”, cuenta a EFE Rosario, quien tiene ya varios productos de Apple, como computador y teléfono, pero dice que en esta ocasión se va a conformar con probar las gafas en la tienda.

Kevin Wu, que se puso a la cola a las 7:30 de la mañana, dice que vino más por la experiencia de ir a un lanzamiento de Apple y la posibilidad de llevarse una foto con Cook que por comprarse el producto.

“Estoy deseando probarlo, pero es demasiado caro para mí en este momento. Además, al ser un producto de primera generación, habrá muchos defectos y cosas que (Apple) deberá resolver. Tal vez en dos o tres años tenga uno, pero no ahora”, anota el estudiante de 21 años.

Cuando faltaban unos minutos para la apertura de las puertas, todo el equipo de la tienda de Apple salió a animar a la afición con aplausos, y cánticos como: “AVP”, por las iniciales del producto.

Los primeros en entrar se hacían una foto con Cook antes de bajar las escaleras de la tienda.

What a thrilling morning celebrating the launch of Apple Vision Pro at Apple Fifth Avenue! The era of spatial computing has arrived! pic.twitter.com/47GB9TjPof

— Apple Vision Pro  News (@AppleVisionPro) February 2, 2024