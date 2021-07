Así es New World, la apuesta más grande en videojuegos de Amazon

Brand Refresh Overhaul for May 11th Selects

Aunque Amazon se ha convertido en la cuarta empresa más valiosa del planeta, nos ha convencido de comprar prácticamente cualquier producto a través de su sitio de comercio electrónico, se ha vuelto la columna vertebral de empresas completas y entidades de gobierno gracias a su infraestructura de nube, y ha hecho de su fundador Jeff Bezos el hombre más rico del mundo; existe un sector al que ha invertido miles de millones de dólares y simplemente no ha podido conseguir el éxito: los videojuegos.

El 20 de julio, el mismo día que Jeff Bezos busca convertirse en un astronauta, la empresa pondrá a prueba en la beta cerrada de su juego multijugador masivo en línea (MMO, por sus siglas en inglés) New World, antes de la salida final a nivel mundial que se espera sea el 31 de agosto.

Definido por Amazon Games, New World es un MMO de mundo abierto en donde cientos, o eventualmente, miles de jugadores arribaron a Aeternum, una isla misteriosa en los inicios de la Edad de Exploración. Los jugadores tendrán la oportunidad y misión de comenzar su proceso de colonización y expansión dentro de la isla a medida que luchan con criaturas salvajes, hordas de muertos vivientes e incluso otros jugadores.

New World entra a competir en una de las categorías de videojuegos que más han crecido en popularidad en los últimos años, a medida que los accesos a internet mejoran en todo el mundo y que los equipos de cómputo o consolas para jugarlos se vuelven cada vez más accesibles o populares.

Clásicos como World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Minecraft, Roblox o Elders Scroll Online forman parte de la categoría MMO o MMORPG, segmento que de acuerdo con un análisis de Insight Partners se espera alcance los 26,650 millones de dólares para 2025.

De acuerdo con la consultora, una de las razones del éxito de este tipo de juegos es su capacidad para crear o dar vida no solo a una competencia constante entre jugadores de todo el mundo, sino también por su posibilidad de crear mundos con situaciones de economía virtual, comercio, moneda y tiempo real.

“Con la ayuda de la gamificación, los desarrolladores logran mantener a los jugadores involucrados en el juego y también los alienta a gastar más dinero real para recibir los beneficios de los juegos. Esta estrategia también ha facilitado que los desarrolladores y editores de juegos MMO generen más ingresos al retener a los jugadores antiguos y atraer a otras personas para que se involucren en estos juegos”, cita el análisis.

Para Amazon Games, la división de la firma dedicada al desarrollo de videojuegos, New World es más que el lanzamiento de temporada, es la pieza clave de la compañía para tratar de entrar al mercado de entretenimiento más valioso del planeta y uno en el que otras firmas de entretenimiento y tecnología como Google y Netflix también buscan desesperadamente formar parte.

Sin embargo, a pesar de los millones de dólares invertidos en Amazon Games la misión hasta ahora ha sido un rotundo fracaso.

Aunque Amazon Games existe formalmente desde 2012, inicialmente era un brazo pequeño de Amazon dedicado a crear juegos de video sencillos para la tienda de aplicaciones de Amazon. Sin embargo, en 2014 (luego de que Amazon adquirió el estudio de videojuegos Helix Games y mismo año en el que la firma compró Twitch por 970 millones de dólares) en que el gigante de comercio electrónico comenzó a tomarse más en serio su apuesta en el sector.

En 2016, Amazon Games hizo el gran anuncio, durante la TwitchCon la firma dijo que estaba trabajando en tres grandes títulos: Breakaway, Crucible y New World.

Aunque se esperaba que saliera al mercado en algún momento de 2019 Breakaway fue cancelado, luego de un versión Alpha, a finales de marzo de 2018.

Crucible, un juego multijugador en línea de disparos en primera persona y el título que marcaría la entrada de Amazon al mundo de los videojuegos Triple AAA, tuvo un desenlace similar.

Luego de casi seis años de desarrollo, el juego fue lanzado en mayo de 2020; sin embargo, luego de varios problemas y quejas de los jugadores regresó a un beta cerrada al mes de su lanzamiento. En octubre de ese mismo año Relentless Studio y Amazon Games anunciaron que estarían cancelando de forma definitiva Crucible.

En ambas ocasiones, Amazon Games ha anunciado que tras las cancelaciones de Breakaway y Crucible, los equipos de desarrolladores se han sumado para ayudar a concluir el desarrollo de New World.

Para Amazon el éxito de New World es más que ganar dinero. De alcanzar el éxito, Amazon podría intentar replicar el éxito de su división de videojuegos para impulsar plataformas existentes como Twitch, al integrar la posibilidad de que los espectadores de un stream en la plataforma salten directamente al juego o incluso de nuevos servicios como Luna, la plataforma de Cloud Gaming de Amazon con la que firma planea hacer competencia a Stadia de Google, Origin de EA o la más exitosa Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft.

Aunque la firma lleva seis años sin poder lanzar un juego triple al mercado y con fracasos. Amazon bien podría no empezar de cero, pues ya tiene 200 millones de usuarios de Amazon Prime a nivel mundial; si la compañía logra integrar su catálogo de juegos al servicio de suscripción podría significar un competidor importante frente a Sony, Nintendo y Microsoft.

New Word, ¿es bueno?

Forbes tuvo acceso al previo de la Beta Cerrada de New World para conocer el avance en el desarrollo. Aunque el juego no será lanzado hasta agosto de este año, la experiencia que pudimos tener fue entretenida, bastante sólida, aunque corta para conocer si podrá convencer a los jugadores más exigentes.

New Word ofrece un sistema de combate sencillo, pero con cierta profundidad en cuanto al desarrollo de las habilidades del personaje y el tipo de armas que utilizas. Los jugadores además de avanzar entre misiones irán adquiriendo habilidades para construir, cazar, pescar, cocinar o crear objetos a fin de mejorar a su personaje o avanzar en su planes de control de tierra en la isla.

Al estar enfocado en la colaboración, New Word ofrece una forma sencilla de aliarse con otros jugadores para progresar en el juego se para explorar el universo de Aeternum, tomar el control de fuertes y establecimientos o formar parte de una compañía (con hasta 50 jugadores) para ganar control sobre ciertos territorios y pelear contra otras compañías de jugadores.

Aunque Amazon Games no ha confirmado el tamaño final del mapa del juego, se espera que cada mundo (o servidor) sean capaces de almacenar hasta a 1,000 jugadores.

El juego no será de cobro mensual como World of Warcraft o Final Fantasy XIV. El jugador solo tendrá que pagar una vez el costo del juego para poder acceder a la isla.

Sin embargo, por más divertido que pueda ser la dinámica del juego, los controles o la historia, el verdadero reto de New Word para quitarle mercado a otros MMO está en su capacidad de convencer a los jugadores de darle una oportunidad, de lo contrario el componente social del juego nunca despegará y el potencial de New Word simplemente no se hará realidad.

* En alianza con Forbes México, artículo de Forbes Staff.