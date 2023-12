Bien Hecho 2023:  La innovación guatemalteca con energía solar que destaca en el mundo

En Intecap Chiquimula se integró al equipo implementador del primer prototipo con tres de sus carreras. Participó un equipo de nueve estudiantes de práctica supervisada y sus coordinadores. Participaron también universidades y empresas privadas.

El proyecto se estrenó el 14 de septiembre del 2021 y forma parte de una de las soluciones de base que identifica la oficina de Mapeo de soluciones de laboratorios de PNUD.

En contexto, los tuk tuk provienen de la India, pero tienen una vida muy corta y su mantenimiento es muy caro. El proyecto está enmarcado en una estrategia de mitigación al cambio climático para municipios especialmente vulnerables en el país, donde el uso de mototaxis o tuk tuks es frecuente.

Destacados

El Tuk Tuk Solar fue premiado en abril pasado, ganador de los Premios Verdes, en la categoría de movilidad sostenible. Para la décima edición participaron treinta y tres proyectos sostenibles de doce países, entre ellos México, Argentina, Colombia, Suiza, Chile y España.

Un mes después el proyecto participó entre los nominados a los Premios a la innovación social de Mapfre, en España. Con ello, entraron a formar parte de la Red Innova, la comunidad de emprendedores donde se fomenta el intercambio de conocimiento experto.

El emprendimiento en 2022 ganó en la Comisión de la Economía Naranja de Agexport el Premio Naranja en la Categoría 4, como mejor contenido audiovisual ficción o documental, por el proyecto Tuk Tuk Solar —documental—.

También fue finalista en la categoría de prototipos del Premio a la Innovación Tecnológica en Centroamérica (PIT 2022), organizado por la Universidad Tecnología de Honduras (Unitec), junto a Banco Ficohsa.

Ese año, el PNUD presentó un documental sobre varias iniciativas de sostenibilidad para el mañana, en la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, y el Tuk Tuk Solar aparece entre las propuestas. Ese material fue promocionado por el reconocido grupo coreano BTS, embajador del programa.

Alfredo Maul, director creativo de la Asociación Ambiental G-22, habla más de los planes actuales y a largo plazo.

¿Cuáles considera han sido los grandes momentos durante el 2023?

Un año activo con reconocimientos nacionales e internacionales. Gracias a algunas convocatorias presentamos el proyecto en Ecuador y España. Un año satisfactorio de reconocer que existe optimismo de la iniciativa, lo cual nos ha llevado a hacer investigación de nuevas tecnologías que podemos aprovechar. Esto nos detuvo el impulsar muchos más prototipos porque estamos evaluando nueva tecnología en batería y controladores/reguladores de voltaje. Estamos en comunicación con ingenieros en Europa y Asia, para no lanzarnos a hacer prototipos que probablemente funcionen, pero que no van a tener las posibilidades de ser más estables a mediano y largo plazo. Esperamos para el 2024 tomar el cronograma de las nuevas propuestas como el desarrollo de una ambulancia de baja velocidad que no lleve casos urgentes, así como un mototaxi asociado a una escuela con un centro de impresión y otros más.

¿Qué se espera ahora?

Podemos hacer muchos cálculos con los datos que hemos recopilado de los primeros prototipos funcionales. Hemos encontrado paneles solares que nos puedan generar más energía y son más livianos y durables. Esto lo podemos introducir para tener un mejor resultado. Dos o tres años de avances en la tecnología pueden hacer la diferencia.

En el primer trimestre de 2024 vamos a importar tecnología y con esto vamos a tener un espacio para desarrollar mejoras. Estos prototipos los pondremos en manos de personas reales que generen más información para que lleguen a diferentes municipios del país. Por ahora, lo que hemos hecho es aplicado a investigación controlada, pero la debemos soltar a que terceras personas nos den más retroalimentación.

¿Quién le han dado vida a este proyecto?

Empezamos en el año del bicentenario con un equipo amplio con docentes, estudiantes, asesores técnicos que llegó a sumar cerca de 200 personas. Actualmente oscila entre 10 y 15 personas, algunos parte del equipo remunerado y otros como estudiantes o investigadores de tesis. Estamos organizando que nuevos miembros se unan al equipo desde el extranjero porque algunos ya están involucrados en conversiones de los mototaxis y su presencia puede dar más validez para seguir empujando la investigación aplicada.

¿Cuál es su sentir de estar trabajando en un proyecto de impacto por el ambiente?

Es algo satisfactorio aunque hay muchos retos. Sin duda, salir a ver otros proyectos de innovación en el mundo es bastante envidiable y poner soluciones prácticas que nos ayuden a transformar las realidades del cambio climático y otras situaciones a las que nos enfrentamos. En el caso del Tuk Tuk Solar no es solo tener ese vínculo sino a la economía para ayudar a miles de personas a tener más ingresos y como una consecuencia paralela se tenga menos emisiones, menos contaminación auditiva, entre otras. Propuestas concretas que ayuden a los ciudadanos a equilibrar en esta incertidumbre que viene para las próximas décadas, en nuestro caso en el tema de la movilidad urbana y rural donde hay muchos accidentes y fatalidades, el trabajo no solo es cambiar la tecnología sino la educación que pueda estar asociada a pilotos más responsables.

Uno de los retos más grandes para la innovación social es recaudar fondos y hay incertidumbre para saber si la tecnología va a funcionar y los inversionistas no necesariamente le apuestan a hacer inversiones en etapas iniciales sino cuando hay más prospecto, esto es un reto para el tuk tuk solar. Aunque hemos ganado concursos y hemos conseguido algunos fondos, no tenemos necesariamente la liquidez para hacer 50 prototipos más porque todo implica un financiamiento considerable que nos ha costado conseguir. Se necesita paciencia y tenemos que bajar un poco el paso para lograr algo más válido y sólido.

¿Qué otros proyectos desarrolla en paralelo?

Actualmente desarrollamos este 2023 una estufa mejorada. Es un proyecto que comenzó a finales del año pasado llamado Ecoestufa. Por un vínculo que tenemos con Ecofiltro (purificador de agua guatemalteco para uso familiar) vimos un reto considerable de un prototipo de estufa tipo rocket de bajo costo para convertir las unidades que no pasan los controles de filtración de agua. Desarrollamos una estufa para cocinar o poner un comal y que se adapte a la altura de la persona que la opera y que en las vasijas se acumule el calor y una eficiencia para la combustión. Tenemos ahora varias estufas en diferentes lugares para evaluar los prototipos.