BTS ofrece concierto en Fortnite (cuándo y dónde ver la retransmisión)

Como ya es tradición, Fortnite ofrece cada año un concierto en vivo dentro de la plataforma para reconectar a los seguidores de la música con los artistas que admiran. En esta ocasión, el evento tomó más importancia debido a que en varios países las presentaciones en vivo siguen suspendidas por la pandemia del Covid-19. Además, porque una de las bandas más populares del momento, como BTS, presentó Dynamite, la canción con la que ha conquistado los listados de música alrededor del mundo.

Después de lanzar su propio videojuego, BTS Universe Story, los integrantes de la banda surcoreana dieron un salto a una de las plataformas más populares, como Fortnite. Los cantantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ofrecieron el primero, de dos conciertos, en un escenario montado al interior del juego, el pasado viernes 25 de septiembre.

BTS presentó en versión performance el video de la canción “Dynamite”, la más exitosa de su último disco, que también lleva el mismo nombre.

La segunda presentación se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre, a las 8 horas (Guatemala). Para acceder al concierto debe tener acceso al juego en alguna de las siguientes consolas Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch, o en dispositivos Android y PC.

Al ingresar a la sala deberá seleccionar la opción “Fiesta Magistral de Fortnite Battle Royale” y comenzar el juego. Ya dentro, abra el mapa de la isla y busque el escenario principal. Los desarrolladores recomiendan ingresar media hora antes del concierto, para evitar problemas de conexión.

Otra de las sorpresas, es que los personajes de Fortnite podrán realizar los movimientos del video “Dynamite”. Los usuarios podrán acceder a un paquete con dos pasos de baile que recuerdan la coreografía que realizan los integrantes de BTS en el video oficial de la canción. También está disponible una isla en la que podrán recrear el mundo que aparece en el video.

Shining through Party Royale with a little funk and soul 🎶

Groove to the music with the BTS Dynamite Pack in the Item Shop now! pic.twitter.com/bK0YkY7lgi

— Fortnite (@FortniteGame) September 24, 2020