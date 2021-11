¿Busca un hotel? Use los filtros para optimizar la búsqueda y tener mejores resultados

Las páginas web presentan una lista de ofertas de diversos portales de reservas, agencias y demás oferentes. Sin embargo, no suele ser tan fácil encontrar el mejor alojamiento.

En el orden de los resultados tienen prioridad portal y hoteles que aportan mucha facturación y comisiones.

Los buscadores no lo ocultan, pero un usuario ingenuo puede suponer que la lista de los mejores hoteles y alojamientos se elabora, por ejemplo, con base en las valoraciones de otros viajeros. Y eso generalmente no es así.

En vez de eso, la lista se elabora, en principio, de manera nada transparente de acuerdo a “recomendados”, “relación precio-prestaciones” o “relevancia”.

Los expertos de “Reise und Preise” aconsejan cambiar con un clic el orden de la lista de resultados cuando aparecen ordenados por “recomendados” y poner “precio ascendente”.

Después de ese paso, recomiendan utilizar los diversos filtros. Así, los turistas pueden configurar la búsqueda de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo, por categoría y equipamiento del alojamiento.

También son interesantes las opciones “pagar tras arribo” o “cancelar reserva sin costo”. Para una visita a una ciudad es vital el filtro “cerca del centro”.

Algunas de las aplicaciones que puede ser útiles:

Booking es un clásico entre los clásicos y su app está a la altura de lo que se podría esperar de esta marca: ágil, eficaz, sencilla, intuitiva y agradable. Algunas de sus mejores características son: búsqueda de hotel en la ubicación actual y sobre un mapa, zona de usuario con gestión de reservas y datos personales para su uso rápido (tarjetas de pago, nombre del huésped principal, etc.), filtros, diversas opciones de ordenación, lista de favoritos, descarga de guías de viaje, notificaciones móviles, etc.

HotelsCombined es uno de los mejores metabuscadores de hoteles. Eso quiere decir que sus resultados de búsqueda son combinados de decenas de buscadores (como Booking) y que aumentan las probabilidades de encontrar un hotel barato.

Agoda es otro de los gigantes de reservas de alojamiento, especializado sobre todo en el área de Asia y Oceanía, pero presente en todo el mundo. Su app es de las más atractivas, rápida y muy sencilla.

Seguimos con otro de nuestros buscadores de alojamiento favoritos: Hoteles.com. Este buscador tiene una gran ventaja respecto a la mayoría: su programa de fidelidad, que le permite disfrutar de una noche gratis por cada 10 reservas completadas.

Aunque Kayak es más conocido como buscador de vuelos, lo cierto es que desde hace años también es un metabuscador de hoteles (un comparador). Su aplicación ofrece las mismas ventajas que otros metabuscadores de esta lista.

HotelTonight es quizá las más “pura” de las apps de este listado, ya que no tienen versión web. La app de Hotel Tonight nació directamente como una aplicación móvil pensada para la reserva de hoteles en el último minuto y de forma geolocalizada. De hecho, su principal atractivo es la “Geo Tarifa”, un tipo de oferta en el precio basado en la ubicación y el momento de la reserva.

Airbnb no es estrictamente un buscador de hoteles, sino una plataforma de alquileres vacacionales de casas, apartamentos, pisos y habitaciones (en principio de particulares, aunque muchos pequeños hoteles también ofrecen camas). Hasta hace un tiempo no usábamos su app porque contactar con los anfitriones y esperar respuesta requería un mínimo de planificación, pero desde que implementaron la opción de reserva inmediata nos ha sido realmente útil en nuestros viajes. Por lo demás, funciona como cualquier otra app: zona de usuario, opción de búsqueda por cercanía, filtros, mapa, etc.

Aunque Trivago nunca estuvo entre nuestros buscadores de hotel favoritos (metabuscador, mejor dicho), hay que reconocer que en los últimos tiempos han mejorado mucho la plataforma y que su app móvil resulta una buena alternativa para comparar precios de diferentes buscadores de forma rápida y con todas las ventajas de otras grandes apps: búsqueda sobre mapa, búsqueda por cercanía, comparativa de precios en las webs más importantes.