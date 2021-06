Aplicaciones que le ayudarán a vestir mejor

Estar a la moda le será más fácil con estas aplicaciones que le darán contenido para inspirarse. (Foto Prensa Libre: NordWood Themes on Unsplash).

En los últimos años, la tecnología ha avanzado hasta el punto de buscar soluciones a cada aspecto de nuestras vidas y ayudarnos a ahorrar tiempo. Con estas aplicaciones encontrará inspiración y nuevas formas de combinar la ropa que ya tiene en su clóset, así como aprender a vestirse según la ocasión.

LEA TAMBIÉN Cómo migrar de WhatsApp a otros servicios de mensajería Agencia DPA 2 de junio de 2021 a las 05:00h

Estar a la moda es una preocupación de muchas personas y no todos tienen ojos de diseñador para lograr los mejores looks todos los días. Si usted es una de ellas, con estas aplicaciones le será más fácil vestir y encontrar su estilo personal. Lo único que tendrá que hacer es tomar foto a su ropa y hacer las combinaciones que considere adecuadas en la app.

Cloth

Si tiene mucha ropa, es muy probable que use siempre la misma y arme el mismo look. Con Cloth podrá hacer diferentes combinaciones y le ayudará a vestir siempre a la moda.

Disponible solo para dispositivos iOS, esta aplicación le permite tomar fotos de sus prendas y organizarlas según categorías y etiquetas. Cuando quiera elegir, puede probar el look desde su celular y probar si combina, sin necesidad de estar probando atuendos.

Además, la app ofrece revisar el clima del día y así recomendar algunas prendas para que no pase frío ni calor.

Smart Closet

Estar a la moda y no saber qué prendas elegir también es un dilema de los hombres, por ello, con esta aplicación podrá administrar su armario y atuendo diario. Permite subir su ropa fácilmente a su armario virtual para crear las mejores combinaciones, así como tener acceso a los looks populares para tomar de inspiración.

Al igual que Cloth, tiene un planificador diario y uno para cuando salga de viaje. De esta forma no tendrá que estar tomando decisiones a última hora.

Tie Helper Pro

Probablemente ya sabe hacer un nudo de corbata convencional, pero con esta aplicación podrá aprender a hacer otros estilos, para salir de lo común y estar a la moda. Acá podrá encontrar más de 20 estilos de nudos de corbata y cómo hacer corbatines.

Wacoal – mybraFit

Saber el tamaño adecuado del brasier también ayuda a que la ropa quede mejor y sea más cómoda. Con esta aplicación podrá saber el tamaño exacto en minutos y recibirá recomendaciones del tipo de sostén más adecuado según su cuerpo.

Wacoal – mybraFit funciona con tecnología de inteligencia artificial, la cual mide el tamaño del sostén al escanear el cuerpo de la persona a través de la cámara del celular. Luego, coloca su atura y peso. De esta forma determinará la talla exacta y luego le recomendará los más adecuados tomando en cuenta la tela y copa de la prenda de vestir.