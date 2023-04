Cambio de logo en Twitter causa subida de la criptomoneda Dogecoin, promovida por Elon Musk

Dogecoin pasó de cotizar menos de 0.08 dólares a más 0.10 inmediatamente después de la aparición del nuevo logo en Twitter.

En mayo de 2021 Musk había tuiteado que su compañía Tesla podría empezar a utilizar dogecoin, lo que provocó una fiebre de compras en los mercados de criptomonedas.

Twitter no aclaró si este cambio de logo es temporal o permanente.

Musk compró Twitter en octubre del año pasado por US$44 mil millones, y ha llevado a cabo una profunda reorganización de la plataforma, primero con despidos masivos, y luego con revelaciones sobre las decisiones de censura de contenidos y cancelaciones de cuentas que fueron asumidas por la anterior dirección.

Musk enfrenta por otro lado una demanda por US$258 mil millones de dólares presentada por un inversor que asegura que perdió una gran cantidad dinero al invertir en dogecoin.

Lost Money In Trading? 🧐

Join Turtle Crypto Analysis Channel To Get Good Profits In Trading, You Never Get Loss😎🔥

JOIN FAST👇👇👇👇🏃‍♂🏃‍♂🏃‍♂🏃‍♂https://t.co/RPrLlo8j04$ICX $DOGE $ZRX $LINA pic.twitter.com/uTTmzIaQUP

— kristen stewart (@stewart8948) April 4, 2023